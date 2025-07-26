16歲仔疑吸太空油後身亡　17歲黑幫男踢波相識疑供應毒品

杏花邨一名16歲少年周四（24日）猝死，警方在其家中檢獲懷疑「太空油」煙彈及其他毒品，其後拘捕其17歲男性友人涉嫌販毒。據了解，死者於外國留學，今夏返港過暑假，與被捕人因踢足球相識。警方懷疑被捕人在案發前帶同部分毒品，包括「太空油」探訪死者，初步相信死者生前曾吸食太空油，正待驗屍報告，以確認死因及有無吸食其他毒品。警方另外在死者房間音響箱內，檢獲494包可疑粉末，包裝上印有名牌車廠標誌或水果名稱，據知警方懷疑粉末是毒品，將作進一步化驗。



警方於死者睡房中檢獲多種毒品，包括兩顆懷疑「太空油」毒品的電子煙煙彈、兩支懷疑藏有「太空油」毒品的電子煙機等。（陳浩然攝）

周四（24日）晚上約7時，杏花邨一名16歲少年被母親發現暈倒家中，昏迷送往東區醫院搶救後不治。警方隨後於死者睡房中檢獲多種毒品，包括兩顆懷疑「太空油」毒品的電子煙煙彈、兩支懷疑藏有「太空油」毒品的電子煙機、一包重約14克的大麻花、一杯約有5毫升的懷疑液態冰毒。另外，警方在死者睡床音響内發現494包可疑粉末，據知，警方懷疑同屬毒品，稍後會化驗以確定成份。

東區警區反三合會行動組接手追查後，發現案發時有另一名本地男子曾到訪死者寓所。警方隨即鎖定其身份，於昨日（25日）傍晚約6時展開行動，在秀茂坪一帶以「販運危險藥物」拘捕一名報稱為中學生的17歲姓梁少年，他現正被扣查。

警方調查後相信，被捕人擁有三合會背景，案發前曾攜帶包括「太空油」等毒品，前往死者寓所供其吸食。據悉，死者生前已有吸食太空油毒品的習慣。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。

「太空油」已列為毒品 警提醒年輕人謹慎交友

東區警區反三合會行動組主管偵緝督察黃焯頎表示，香港特區政府已於今年2月14日，將俗稱「太空油」毒品的依托咪酯及其三種類似物已被正式列為毒品。隨後在7月18日，將所有依托咪酯的類似物亦被列為毒品。

黃焯頎強調，販運「太空油」毒品與販運其他類型毒品一樣，均會觸犯「販運危險藥物」罪。這是一項非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》第4條，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元。

適逢暑假，年輕人和學生外出消遣的機會增加。黃焯頎提醒，老師和家長應加倍留意，提醒學生和子女謹慎交友，並留意他們的精神狀態和情緒是否有很大變化，或是否有突然增加零用錢等異常情況。如有異常，應及早介入，以建立防止青少年販毒和吸毒的屏障。

黃焯頎提醒，老師和家長應加倍留意，提醒學生和子女謹慎交友，並留意他們的精神狀態和情緒是否有很大變化，或是否有突然增加零用錢等異常情況。（陳浩然攝）

吸食「太空油」嚴重可致死 社工呼籲家長多留意子女的行為表徵

香港青年協會青年違法防治中心註冊社工文習武表示，對有年輕人因吸毒離世感到惋惜，並向少年家人表達慰問。他指，「太空油」毒品對青年人的影響極大，包括可能出現行為失控、肌肉抽搐、情緒波動大，甚至出現焦慮、抑鬱或暴力傾向。長遠而言，對腦部和荷爾蒙都有嚴重損害。如同本案，嚴重可導致呼吸困難、昏迷、昏厥甚至死亡。

他續指，除了身體和精神影響，吸食「太空油」毒品後還可能導致跌倒、墮樓，甚至女性被性侵等情況。如果混合吸食其他毒品，危險性會更高。

他亦呼籲，家長多留意子女的行為表徵，例如是否經常獨自留在房間內並傳出吸煙聲音，或在社交群組中是否出現買賣毒品的資訊、金錢使用情況是否有異，以及身上是否有特別的化學味或電子煙的香味。此外，暑假期間青年人空閒時間較多，家長可為子女安排更多有益身心的活動，並多留意他們的情緒及交友情況，避免他們接觸「太空油」等毒品。

香港青年協會青年違法防治中心註冊社工文習武呼籲家長多留意子女的行為表徵、情緒及交友情況，避免他們接觸「太空油」等毒品。（陳浩然攝）

翻查資料，警方所檢獲的494包可疑粉末，其包裝袋可在內地購物平台搜尋得到。過往內地警方亦曾檢獲一些新型毒品「開心水」，包裝袋上同樣印有名牌跑車車廠標誌，設計與今次案件檢獲的甚為相似。不過，今次案中的可疑粉末成份，仍有待化驗確認。

據了解，「開心水」又稱「神仙水」、「HAPPY水」、「荷蘭水」等，是一種無味、透明的液體狀毒品。它是由冰毒、搖頭丸、氯胺酮等多種新型毒品混合而成。

吸食「開心水」後，吸食者的神經系統會受損，產生暴力傾向和性衝動等反應，極易誘發暴力犯罪和性犯罪。過量使用更會導致精神錯亂、思維障礙，出現多疑、幻聽、被害妄想等嚴重症狀。

東區警區總督察（刑事）陳志良、東區警區反三合會行動組主管偵緝督察黃焯頎及香港青年協會青年違法防治中心註冊社工文習武交代案情及作出呼籲。（陳浩然攝）

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