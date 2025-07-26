16歲仔疑吸太空油後身亡 17歲黑幫男踢波相識疑供應毒品
杏花邨一名16歲少年周四（24日）猝死，警方在其家中檢獲懷疑「太空油」煙彈及其他毒品，其後拘捕其17歲男性友人涉嫌販毒。據了解，死者於外國留學，今夏返港過暑假，與被捕人因踢足球相識。警方懷疑被捕人在案發前帶同部分毒品，包括「太空油」探訪死者，初步相信死者生前曾吸食太空油，正待驗屍報告，以確認死因及有無吸食其他毒品。警方另外在死者房間音響箱內，檢獲494包可疑粉末，包裝上印有名牌車廠標誌或水果名稱，據知警方懷疑粉末是毒品，將作進一步化驗。
周四（24日）晚上約7時，杏花邨一名16歲少年被母親發現暈倒家中，昏迷送往東區醫院搶救後不治。警方隨後於死者睡房中檢獲多種毒品，包括兩顆懷疑「太空油」毒品的電子煙煙彈、兩支懷疑藏有「太空油」毒品的電子煙機、一包重約14克的大麻花、一杯約有5毫升的懷疑液態冰毒。另外，警方在死者睡床音響内發現494包可疑粉末，據知，警方懷疑同屬毒品，稍後會化驗以確定成份。
東區警區反三合會行動組接手追查後，發現案發時有另一名本地男子曾到訪死者寓所。警方隨即鎖定其身份，於昨日（25日）傍晚約6時展開行動，在秀茂坪一帶以「販運危險藥物」拘捕一名報稱為中學生的17歲姓梁少年，他現正被扣查。
警方調查後相信，被捕人擁有三合會背景，案發前曾攜帶包括「太空油」等毒品，前往死者寓所供其吸食。據悉，死者生前已有吸食太空油毒品的習慣。案件仍在調查中，警方不排除會有更多人被捕。
「太空油」已列為毒品 警提醒年輕人謹慎交友
東區警區反三合會行動組主管偵緝督察黃焯頎表示，香港特區政府已於今年2月14日，將俗稱「太空油」毒品的依托咪酯及其三種類似物已被正式列為毒品。隨後在7月18日，將所有依托咪酯的類似物亦被列為毒品。
黃焯頎強調，販運「太空油」毒品與販運其他類型毒品一樣，均會觸犯「販運危險藥物」罪。這是一項非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》第4條，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬港元。
適逢暑假，年輕人和學生外出消遣的機會增加。黃焯頎提醒，老師和家長應加倍留意，提醒學生和子女謹慎交友，並留意他們的精神狀態和情緒是否有很大變化，或是否有突然增加零用錢等異常情況。如有異常，應及早介入，以建立防止青少年販毒和吸毒的屏障。
吸食「太空油」嚴重可致死 社工呼籲家長多留意子女的行為表徵
香港青年協會青年違法防治中心註冊社工文習武表示，對有年輕人因吸毒離世感到惋惜，並向少年家人表達慰問。他指，「太空油」毒品對青年人的影響極大，包括可能出現行為失控、肌肉抽搐、情緒波動大，甚至出現焦慮、抑鬱或暴力傾向。長遠而言，對腦部和荷爾蒙都有嚴重損害。如同本案，嚴重可導致呼吸困難、昏迷、昏厥甚至死亡。
他續指，除了身體和精神影響，吸食「太空油」毒品後還可能導致跌倒、墮樓，甚至女性被性侵等情況。如果混合吸食其他毒品，危險性會更高。
他亦呼籲，家長多留意子女的行為表徵，例如是否經常獨自留在房間內並傳出吸煙聲音，或在社交群組中是否出現買賣毒品的資訊、金錢使用情況是否有異，以及身上是否有特別的化學味或電子煙的香味。此外，暑假期間青年人空閒時間較多，家長可為子女安排更多有益身心的活動，並多留意他們的情緒及交友情況，避免他們接觸「太空油」等毒品。
翻查資料，警方所檢獲的494包可疑粉末，其包裝袋可在內地購物平台搜尋得到。過往內地警方亦曾檢獲一些新型毒品「開心水」，包裝袋上同樣印有名牌跑車車廠標誌，設計與今次案件檢獲的甚為相似。不過，今次案中的可疑粉末成份，仍有待化驗確認。
據了解，「開心水」又稱「神仙水」、「HAPPY水」、「荷蘭水」等，是一種無味、透明的液體狀毒品。它是由冰毒、搖頭丸、氯胺酮等多種新型毒品混合而成。
吸食「開心水」後，吸食者的神經系統會受損，產生暴力傾向和性衝動等反應，極易誘發暴力犯罪和性犯罪。過量使用更會導致精神錯亂、思維障礙，出現多疑、幻聽、被害妄想等嚴重症狀。