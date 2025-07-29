瑪麗醫院地盤意外｜家屬到殮房認屍　盼承建商交代意外真相

瑪麗醫院地盤致命工業意外，姓梁（57歲）電梯技工在𨋢槽為升降機進行電力維修時，機箱突然向下移動，事主遭夾斃。​今日（29日）死者10多名親友，在工業傷亡權益會職員陪同下，到西區域多利亞公眾殮房認屍。



家屬指死者有子女，為家庭經濟支柱，尚待與承建商聯絡商討賠償及交代意外真相。

瑪麗醫院地盤致命工業意外死者10多名親友，在工業傷亡權益會職員陪同下，到西區域多利亞公眾殮房認屍後離開。（黃偉民攝）

建築署早前表示已立即停止相關工程，並責成總承建商就意外進行深入調查。另外，已要求相關承建商向死者家屬提供適切協助。勞工處亦就意外原因展開調查。

涉事地盤為瑪麗醫院臨床大樓1座。（羅日昇攝）

大批消防員於大樓地下及LG層展開搜救行動。（羅日昇攝）

大批消防員於大樓地下及LG層展開搜救行動。（羅日昇攝）

7月27日傍晚5時48分，警方接獲報案指，一名工人在薄扶林道102號瑪麗醫院一地盤工作期間，被困𨋢槽，頭傷昏迷。大批消防員於大樓地下及LG層救援，至晚上約7時半救出事主，將其送往急症室搶救後，晚上7時35分證實不治。

消息指，姓梁（57歲）死者為一名電梯技工，約一個月前入職所屬的電梯公司。今日他與同事往瑪麗醫院臨床大樓1座地盤，在𨋢槽為升降機進行電力維修，期間機箱突然向下移動，事主被夾住，最終不治。警方經初步調查，相信事主在一升降機槽內進行檢查工作期間，升降機下降將其壓住。案件列作「工業意外」處理，交由西區警區重案組跟進，稍後會驗屍確定死因。

根據瑪麗醫院網頁資料顯示，瑪麗醫院第一期重建工程項目—臨床大樓1座，已於2024年12月大致完工。目前正待完成餘下的工程，並正在分階段移交醫院管理局管理，以及安裝醫療設備和設施。新大樓計劃於2025年底前啟用，各項設施及服務將陸續遷入啟用。