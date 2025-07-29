各界合辦網絡安全培訓　設AI議題　警網罪科：助提升港防禦水平

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）、數字政策辦公室（數字辦）及香港互聯網註冊管理有限公司，合辦「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽2025」，今日（29日）起一連3日於將軍澳創新園數據技術中心舉行。 網罪科總警司林焯豪在開幕致辭時稱，網絡攻擊手法更趨隱蔽和針對性，例如利用AI生成虛假信息、發動供應鏈攻擊，甚至對重要基礎設施展開系統性網絡戰，今次培訓有助全面提升香港網絡防禦水平。



香港警務處網罪科、數字辦及香港互聯網註冊管理有限公司合辦「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽2025」。（警方圖片）

逾50間重要基礎設施及機構、130位資安專業人士參與培訓，內容緊貼當前最迫切的網絡威脅趨勢，全面提升重要基礎設施的網絡安全防禦能力。本屆培訓新增人工智能安全議題，透過模擬實戰環境，讓學員親身體驗漏洞識別、強化防禦機制以及事件響應等訓練。

網罪科網絡安全組警司許綺惠亦分享香港當前網絡安全趨勢，包括新型攻擊向量、駭客偵察系統漏動和潛伏技術，以及人工智能帶來的嶄新資安挑戰。她強調企業管理層應善用政策與管理機制，全面加強防禦能力。她同時呼籲重要基礎設施與警方緊密協作，合力防禦網絡攻擊。

「網絡攻防精英培訓」將於7月31日活動閉幕日，舉辦模擬實境的網絡攻防大賽。此賽事旨在提供實戰平台，讓參賽者應用所學、驗證防禦策略。比賽場景真實還原企業網絡架構，參賽隊伍需於高壓環境下展現迅速應變、漏洞修復及團隊協作能力。

香港警務處網罪科、數字辦及香港互聯網註冊管理有限公司合辦「網絡攻防精英培訓暨攻防大賽2025」。（警方圖片）