跨部門油尖打擊非法勞工　26名男女被捕

警方表示，油尖警區聯同相關部門昨日（29日）在區內展開代號「冠軍」的打擊非法入境者及非法勞工行動，突擊搜查區內多個地點，共拘捕26人。



行動中有26人被捕，由執法人員押走。（警方提供）

行動中，執法人員拘捕22名內地女子、一名外籍男子、兩名外籍女子及一名本地男子，年齡介乎22歲至58歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」及「僱傭不可合法受雇的人」。所有被捕人現正被扣留調查，部分被捕人稍後將交由相關部門跟進。

據了解，22名被捕內地女子中，其中21人持雙程證到港，餘下一人持護照，至於涉案外籍男子來自孟加拉，持有「行街紙」，該兩名被捕的外籍女子分別來自菲律賓和印尼，持護照和本港身份證。

26人被捕。（警方提供）

警方表示，根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬港元及監禁10年。任何人違反對他有效的逗留條件，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁兩年。