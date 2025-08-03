暴雨│大埔周末晚錄每小時100毫米雨量　道路村屋水浸據報有人被困

天文台於周末（8月2日）晚上10時55分，發出局部地區大雨提示，指大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。天文台表示，上述區域已錄得每小時雨量超過100毫米的大暴雨，提醒市民請高度戒備，採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。同時，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。



有工人冒雨在公路疏水。(網上圖片)

同一時間，救援部門接獲大埔區內多宗水浸相關報告，當中包括康樂園、社山村、九龍坑、元嶺等附近的村莊，大致上水深及膝。周末晚上大約10時47分，消防接報指大埔新圍仔村，有村民與妻子及女兒，因水浸被困在屋內未能逃出。消防接獲報案後，趕至現場營救中；約晚上11時許，消防亦接獲康樂園有一名家傭被困，隨後據報水退，她亦沒有受傷，毋須救援人員協助。

大埔有村莊道路遇水浸。(網上圖片)

此外，吐露港公路往上水方向，近梅樹坑支路一度因水浸而封閉，有車輛疑因此死火。隨後有工人協助清理溝渠疏水，現場車路始重開。運輸署於晚上11時44分宣佈，較早前因水浸而封閉的吐露港公路(往上水方向)近梅樹坑的部份行車線現已解封。

另有網上片段可見，大埔林錦公路近梧桐寨水浸，水深已近1米深。該片段顯示，一輛客貨車無視水浸，踩油直衝過「水氹」有如陸上行舟，所幸搏贏一仗，沒有發生死火意外。

客貨車直衝過水浸位置。(網上圖片)