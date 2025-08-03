健身奶粉樽堅果袋藏千萬元K仔　主腦$2萬聘倉管雙雙被捕

販毒集團利用咖啡豆、堅果包裝袋和健身奶粉樽收藏毒品，企圖掩人耳目，再存放於九龍灣一個倉庫內。警方前日（1日）在九龍灣及大埔採取拘捕行動，以「販運危險藥物」罪拘捕2名男子（28及30歲），分別為倉管及主腦，檢獲共約26公斤懷疑氯胺酮，市值逾港幣1000萬元。



有販毒集團利用咖啡豆包裝袋、健身奶粉膠桶及堅果袋的包裝袋存放毒品，企圖掩人耳目。（蔡正邦攝）

有販毒集團利用咖啡豆包裝袋、健身奶粉膠桶及堅果袋的包裝袋存放毒品，企圖掩人耳目。（蔡正邦攝）

警方毒品調查科行動組高級督察陳源勳講述案情，指毒品調查科針對一個有組織性的販毒集團，經警方調查，相信有人將一批氯胺酮運送去九龍灣的一個工廈，作為毒品儲存倉。警方前日（1日）中午突擊搜查，發現1名男子在上址處理這批毒品，並將毒品隱藏在一些食品包裝袋內，包括咖啡豆包裝袋、健身奶粉膠桶及堅果包裝袋。警方隨即以「販運危險藥物」罪拘捕該名姓卓（28歲）男子。

警方在單位內成功檢獲了26公斤的懷疑氯胺酮，並在同日晚上在大埔一個私人屋苑內，以「串謀販運危險藥物」罪名拘捕另一名姓陳（30歲）的本地男子。他與先前被捕的男子相識，警方相信有人2萬元招攬成員，去運送毒品及管理倉庫，兩名男子報稱無業，他們被暫控「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」，案件會在星期一（4日）在觀塘裁判法院提堂。

陳源勳指，相信行動成功瓦解販毒集團，並且成功堵截大批氯胺酮流入本地市場。警方重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。