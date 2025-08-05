汽車變速箱藏$210萬冰毒　南非經深圳寄運抵港　海關拘28歲收貨男

海關經情報分析及深入調查後，前日（3日）在深圳灣管制站截查一件由南非經深圳寄運至香港，報稱載有機器零件的快遞貨物。關員打開貨物並利用X光機檢查，發現內裏一個汽車變速箱X光影像有可疑，最終在該箱中起出約3.9公斤懷疑冰毒，估計市值約210萬港元。



海關毒品調查科隨即接手跟進調查，人員於昨日（4日）下午於錦田展開監控遞送行動。其間一名男子前來接收貨物，人員見時機成熟，隨即拘捕該名報稱無業的28歲非本地男子。他將被控以一項企圖販運危險藥物罪，並於明日（6日）在屯門裁判法院提堂。據悉，被捕男子有收取報酬。



關員打開貨物並利用X光機檢查，發現內裏一個汽車變速箱X光影像有可疑，最終在該箱中起出約3.9公斤懷疑冰毒，估計市值約210萬港元。（陳浩然攝）

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川表示，在這宗案件中，毒販企圖利用複雜的機器收藏毒品，藉此增加海關人員檢查的難度。此外，毒販選擇在較為偏僻的地區接收貨物，亦增加海關的偵查難度。海關表示，將繼續進行深入的情報分析，加強打擊販運毒品活動。

海關同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不應接受任何人的聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿在未確認物品屬性的情況下貿然協助他人運送。此外，市民也應避免將個人資料或地址交予他人，以作收取包裹或貨物之用。

海關毒品調查科毒品調查第一組調查主任陳達川交代案情。（陳浩然攝）

海關再次提醒，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬於非常嚴重的罪行。一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。。