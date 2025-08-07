粵港澳海關聯手打擊冒牌拘5跨境司機　檢$4400萬高仿名牌難辨真偽

粵港澳三地海關再度聯手打擊冒牌活動。香港海關上月兩星期內（7月18日至31日）偵破25宗案件，分別在陸路口岸碼頭，檢獲約6.7萬件懷疑冒牌物品，包括手錶、手袋及運動用品等，估計市值約4,400萬元，並拘捕5名本地跨境貨車男司機。



海關檢獲的冒牌貨包括勞力士、Hermès及Chanel等。海關指，檢獲貨品屬高仿貨，為限量款或特別版，部分更是獨立包裝，附設塵袋、硬盒、偽造收據及「出世紙」，一般市民未必能分辨出真偽。而冒牌貨主要出口南、北、美洲國家，歐洲及一帶一路沿線國家。



海關分別在陸路口岸碼頭，檢獲約6.7萬件懷疑無冒牌物品。（翁鈺輝攝）

海關搗25宗轉口冒牌貨 從海陸兩路進口 5跨境貨車司機被捕

香港海關與內地及澳門海關，上月一連兩周（18日至31日），採取了本年度第二次的聯合執法行動，加強打擊由三地轉口運往北美、歐洲及一帶一路沿線國家和地區的冒牌物品。行動透過多管齊下的方式進行打擊。透過風險管理及情報分析，在邊境口岸、快遞公司以及全港多區的物流倉庫截查可疑貨物。

行動中，香港海關總共偵破25宗案件，檢獲約6.7萬件懷疑冒牌物品，包括手錶、手袋及運動用品等，估計市值約4,400萬元。其中19宗涉及快遞及物流公司，1宗涉及屯門內河碼頭、一個正從水路抵港準備轉運出口的40呎貨櫃；另外5宗則涉及兩個陸路口岸，分別是港珠澳大橋香港口岸及深圳灣口岸，透過入境貨車轉運冒牌貨。行動中，海關拘捕5名本地跨境貨車男司機（53歲至69歲），他們獲准保釋候查。

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任任杞津交代案情。（翁鈺輝攝）

冒牌貨部分為限量款 造工精細難辨真假 附假收據及「出世紙」

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組調查主任任杞津指，近期檢獲以高仿作賣點的冒牌物品比例有上升趨勢，有關高仿貨質量比一般冒牌物品相對較高，相信不法商人亦會趁機提高售價，並透過不同渠道作銷售及運送。 現場所見，檢獲貨品不乏名牌，包括勞力士、Hermès及Chanel等。海關正追查有關貨品來源。

而且有關檢獲的冒牌物品有3個特點。 第一，所檢獲的貨物全部均轉口往外地，其中以南、北、美洲國家為主，並非供應本地市場。 第二，有關高仿貨主要是仿製一些限量款或特別版產品，並非在市面上能夠買到的普通款式，相信不法份子藉此提高利潤。海關檢獲的高仿貨佔整體的冒牌物品數量大概兩成左右，而估計市值則能達正貨約4成。

另外，有關高仿冒牌貨造工精細，即使平常人仔細觀察，亦未必能夠分辨到真偽，海關有賴商標持有人的協助下，才確認到真偽。而且有關冒牌貨品很多為獨立包裝，參照原裝正貨的標準，連同塵袋、硬盒以及配飾一併提供。 部分產品更附有偽造的收據、「出世紙」或假冒由第三方檢測中心發出的檢驗證書。

香港海關將繼續與內地及澳門海關攜手合作，加強情報交流，嚴厲打擊跨境無牌物品的活動。海關提醒，消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。物流業界對客戶的貨物亦應提高警覺，若懷疑處理貨物有侵權行為，可向海關作出舉報

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格舉報懷疑冒牌活動。