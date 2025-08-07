呃車手獎｜8男女地濕避狗做藉口　自製交通意外呃援助金

警方繼續打擊以詐騙社會福利署的「交通意外傷亡援助」（俗稱車手獎）為目的犯罪活動，過去3日拘捕8名男女，涉及8宗交通意外。連同之前的兩次拘捕行動，共有361人被捕。



西九龍總區重案組在過去三次行動中，共拘捕361人涉嫌騙取「交通意外傷亡援助」。（黃煦緻攝）

西九龍總區重案組總督察林柏喬稱，由2024年3月起，警方接獲社署轉介，調查有可疑的「交通意外傷亡援助」申請，經調查後由去年10月至今年6月共拘捕353人，部份人亦已被起訴。

至今年4月，社署再轉介8宗同類個案，調查發現大部份是司機自編、自導、自演，案中的司機報稱於清晨時份，因為避狗或路面濕滑等原因於僻靜的道路發生交通意外，再用假的病假紙訛稱受傷，獲得94至180日病假，向社署提交援助申請。

西九龍總區重案組展開名為「破惑」的第三次拘捕行動，於本周一至三拘捕7男1女（22至60歲），他們分別報稱倉務員、運輸工人或無業等；被捕人獲准保釋候查。據了解，8宗案件有部份有關連，正調查是否涉及集團式經營，而最高索償金額是十多萬。

林柏喬稱，今次是第三浪的拘捕行動，社署轉介的個案數字，由10多宗至300多宗，顯示有回落趨勢。警方會繼續與社署合作，就可疑個案展開跟進調查。