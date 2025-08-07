海關機場拘荷蘭抵港外籍男　揭行李藏$1200萬K仔、口含煙等

香港海關昨日（6日）偵破一宗航空旅客販毒案，截查一名從荷蘭抵港男子，在其兩個寄艙行李箱及背囊，搜出30公斤懷疑氯胺酮（K仔）、9盒懷疑含尼古丁的口含煙及4件另類吸煙產品，總值約港幣1,200萬元。



該名報稱無業的外籍男子37歲，涉嫌「販運危險藥物」、「進口另類吸煙產品」及「管有毒藥表第一部所列任何毒藥」三宗罪被捕。



海關昨搜出30公斤的懷疑氯胺酮（俗稱K仔）、9盒懷疑含尼古丁的口含煙及4件另類吸煙產品，總市值約港幣1,200萬元。（王譯揚攝）

機場科海關人員昨日（6日）根據風險管理原則，揀選一名由荷蘭阿姆斯特丹飛抵本港的男子進行清關。 該名男子當時攜有兩個寄艙行李箱及一個背囊。 人員發現兩個行李箱大小不一，但重量相近，隨即以X光影像掃描系統，對行李箱進行分析。X光影像顯示，兩個行李箱的影像非常相似，所藏物品形態相近，且密度平均，與一般旅客攜帶的個人物品有顯著分別，引起關員懷疑。

關員進行深入檢查後，終在兩件寄艙行李中，檢獲6包以膠袋包裝，共重約30公斤的懷疑氯胺酮、9盒含尼古丁的口含煙。人員亦在涉案男子背囊中，檢獲4件另類吸煙產品，總市值約港幣1,200萬元。

海關以涉嫌「販運危險藥物」、「進口另類吸煙產品」及「管有毒藥表第一部所列任何毒藥」罪名，拘捕該名37歲報稱無業的外籍男子。案件交由海關毒品調查科跟進，目前仍在調查中，海關不排除會有更多人被捕。

海關毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌指，案中販毒集團企圖將毒品佯裝成一般旅客的手提行李，涉案兩個行李箱大小不，但重量相近；再加上行李箱內僅有少量衣物及個人物品，與一般正常旅客行李有明顯分別。 在海關人員的專業檢查及先進設備輔助下，成功偵破案件。

海關會繼續監察販毒集團的活動趨勢，加強與海外執法機關合作，從源頭高效打擊跨境販毒活動。 隨著暑假有更多市民外遊。海關呼籲，市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送，亦要避免將個人資料或地址交給他人，以作收取郵包或貨物的用途。

海關毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌交代案件。（王譯揚攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。