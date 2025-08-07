澳門4死車禍｜7人曾入酒吧　傷者驗血有飲酒　警待司機驗屍查醉駕

澳門友誼大馬路、近格蘭披治賽車大樓水塘看台周一（4日）發生奪命車禍，一輛涉超載私家車失控掃欄，車上7人重創，其中4人送院不治，包括年僅20歲的澳門足球代表隊成員吳禮廷；據悉，3名傷者仍然情況危殆。



澳門傳媒今日（7日）引述治安警最新調查進展，指涉事司機當日凌晨2時，進入新口岸區一間酒吧；清晨6時步出酒吧，再駕車接載6名乘客。「天眼」顯示7人均有進入酒吧，並購買酒精飲料，傷者血液中亦驗出酒精含量；現時需安排為司機驗屍，才能確定是否涉及醉駕。



意外後，涉事私家車毀爛成廢鐵。（澳廣視影片截圖）

治安警表示，司機當日凌晨2時曾經進入新口岸區一間酒吧，清晨近6時步出酒吧，並駕車接載6名乘客。眾人從布魯塞爾街離開，車輛經孫逸仙大馬路行車天橋、駛至友誼大馬路時失事，撞毁路邊17個欄杆及其他道路設施。

意外後，警員趕抵發現車輛前座2名傷者、後排5名傷者均失去意識。警方要求院方驗血，檢驗司機血液的酒精濃度，但由於司機已經死亡，未能展開相關檢驗，將會安排驗屍確定；而其他傷者血液中，則驗出酒精含量。

治安警續指，待驗屍後始能證實是否涉及醉駕。目前根據道路監控、酒吧監控及車載攝錄機，只顯示7人均有進入酒吧，亦有購買酒精飲料，但未能確認司機有否飲用酒精飲料，已將所有證據呈交檢察院調查。

▼ 8月4日意外後情況 ▼



8月4日，澳門有一輛私家車在友誼大馬路、近格蘭披治賽車大樓水塘看台時失控撞欄。（澳廣視圖片）

+ 4