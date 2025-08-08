假冒電訊商客服扮協助取消轉賬　市民開視訊分享螢幕被轉走$550萬

警方在「CyberDefender 守網者」facebook專頁透露，近日有一名受害人收到「假冒電訊商客服」來電，對方訛稱其大灣區數據計劃試用期結束，將要每月扣費。受害人無意購買，「假冒電訊商客服」遂表示轉介相關銀行，協助取消自動轉賬服務。



結果受害人不虞有詐，接聽「假冒銀行客服」畫面全黑的WhatsApp視像通話，按騙徒指示開啟「分享螢幕」功能，在自己的手機上操作網上理財銀行，個人資料即一覽無遺；事主更向騙徒提供「一次性交易密碼」及「驗證碼」，最終被轉走逾550萬元銀行存款。



「假冒電訊商客服」以協助取消自動轉賬為名，誘騙市民開視訊分享螢幕操作網上銀行，有人被轉走$550萬銀行存款。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方提醒，騙徒手法及過程，其實在逼使受害人在未經思考的情況下做出反應，呼籲市民提高警惕：

●接到任何客戶服務來電都要保持警惕️，不要輕信對方身份；

●即使對方能夠提供你的個人資料，亦不代表對方是真正職員，因為騙徒可以透過非法手段取得其個人資料；

●切勿隨意與第三方共享你的手機或電腦螢幕，即使對方聲稱協助操作電子裝置；

●銀行職員不會以電話、電郵、短訊、超連結或附件等方式，索取你的敏感個人資料或保安密碼；

● 對銀行職員的身份有懷疑，應以致電銀行熱線電話以確認其身份；

●利用守網者網站「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」作風險評估。立即下載防騙視伏APP：https://cyberdefender.hk/scame.../scameterplus_download.html