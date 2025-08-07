一周近80宗刷單求職騙案涉逾$1000萬　 57歲男分16次轉賬失$200萬

截至昨日（6日）的過去一星期，警方接獲近80宗「刷單」騙案，佔網上求職騙案逾9成，涉款超過1,000萬元。其中一名57歲男子，早前收到WhatsApp白撞訊息，招聘線上刷單工作，他不虞有詐前往對方提供的虛假網站登記進行刷單任務，再按假客服要求，先後16次轉賬至指定銀行戶口，最終損失共200萬港元。



截至昨日（6日）的過去一星期，警方接獲近80宗「刷單」騙案，涉款超過1000萬元。其中一名57歲男子損失200萬元。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方提醒，白撞刷單伏工群組由假冒客服主持，訛稱全年招聘刷單做任務「賺佣筍工」，其實是用假應用程式及假網站，誘騙市民「墊支」。

警方呼籲，尋找工作須往勞工處或信譽良好的招聘公司；當收到白撞招聘短訊或「筍工」群組介紹，切勿輕信。可前往https://cyberdefender.hk/online_employment_fraud、或下載「防騙視伏App」 ：https://cyberdefender.hk/scameterplus/了解更多。