警拘11外傭買賣墮胎藥落仔　僱主家誕28周死胎　揭同鄉帶藥來港

一宗外傭誕下逾28周大死胎的案件，揭發本港有外籍傭工涉嫌非法出售需處方的墮胎藥，供其他家傭墮胎。警方以分別涉嫌「殺胎」、「意圖導致墮胎而供應藥物」和「施用藥物以促致墮胎」等罪，拘捕11名外傭，包括出售需處方墮胎藥的32歲女子，及10名涉嫌買藥非法墮胎的女子。據悉被捕人全部來自同一國家，涉案藥物由該名32歲女子從外地帶到香港。



警方拘捕11名外傭，其中一人涉嫌出售需處方的墮胎藥予另外10人墮胎；買藥服用墮胎的10名被捕女子中，一人在僱主家誕下逾28周大的胎兒後暈倒，僱主報警揭發事件，該名外傭涉嫌「殺胎」被捕。（王譯揚攝）

警方於今年6月2日接獲市民報案，指其39歲外傭在天水圍住所房內暈倒，下半身染血。救護員趕至，在該名外傭床邊的洗衣籃內，發現一個長約35厘米而無生命跡象胎兒，胎兒同日證實死亡。法醫經解剖後發現胎兒至少有28周大，無跡象顯示為活產。

元朗警區重案組第三隊接手調查案件，在涉案外傭房內，發現呈陽性結果的驗孕棒，及懷疑墮胎藥的包裝。警方調查後發現，該名外傭5月底向朋友買藥並服用墮胎，她涉嫌「殺胎」罪被捕。

警方揭捕11名外傭，分別涉嫌殺胎、施用藥物以促致墮胎、意圖導致墮胎而供應藥物及非法管有第1部毒藥，元朗警區重案組第三隊督察林浩賢交代案情。（王譯揚攝）

警方隨後鎖定出售墮胎藥的朋友身份，7月6日在香港國際機場拘捕該名32歲女外傭，並在其工作地點發現懷疑墮胎藥包裝和10粒藥丸，初步調查發現該批藥物為處方藥。警員遂以涉嫌「意圖導致墮胎而供應藥物」及「非法管有第1部毒藥」，拘捕該名女傭。消息指，涉案藥物是她自行由其他國家運抵香港，每粒售價數百。

經進一步調查後，警方發現被捕32歲女傭，曾於去年5月至今年5月期間，出售同款墮胎藥予另外9名外傭。元朗警區刑事部在今年7月29日至8月8日，於全港多區再拘捕9名女子（30至46歲），涉嫌「施用藥物以促致墮胎」。

案中合共11人被捕，其中5人已被落案起訴，包括在僱主家中誕胎的39歲女子被控一項「殺胎」罪，6月6日已在在屯門裁判法院提堂；涉賣藥的32歲女子被控一項「以涉嫌意圖導致墮胎而供應藥物」罪及一項「非法管有第1部毒藥」罪，7月8日已在屯門裁判法院提堂；另有3名介乎30至39歲被捕人，各被控一項「施用藥物以促致墮胎」罪，已分別於7月31日至8月8日在屯門裁判法院提堂。其餘6人獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

據悉除涉嫌賣藥被捕的32歲女傭外，餘下10名被捕人均是買藥服用，並成功墮胎，當中大部分人是因擔心失去工作而犯案；她們是經朋友之間互相介紹買賣涉案藥物。

今次案中被捕人全部為外傭，警方呼籲有聘請外傭的僱主，如發現家傭有懷孕跡象，應提醒她們及早求醫。元朗警區重案組第三隊督察林浩賢指出，不同地方有不同的文化和法例，在香港非法提供或服食藥物而引致墮胎，均屬違法。

他亦提醒市民切勿從非法途徑購買或服用任何藥物用作墮胎，否則除可能犯法，亦隨時對自己構成生命危險。任何人如因身體狀況、家庭問題或種種原因而有意墮胎，切勿莽信網上資訊隨便服用藥物，應尋找註冊醫生索取專業醫療意見，了解每一種藥物的用途及其副作用。

根據香港法例第212章 《侵害人身罪條例》，胎兒足28周或以上而進行非法墮胎，可被判「殺胎」罪，最高刑罰為終身監禁；「意圖導致墮胎而供應藥物」及「施用藥物以促致墮胎」罪，一經定罪最高可判監3年至7年。另外，根據香港法例第138章 《藥劑業及毒藥條例》，「非法管有第1部毒藥」一經定罪，最高可判囚2年。