有片｜香港航空飛首爾乘客爭執推撞　普通話婦扯衫罵：你打我兒子

香港航空今日（8日）一架由香港飛往韓國首爾的航班，據悉有乘客發生爭執，拉扯推撞。《香港01》獲得讀者提供事發片段，可見兩名操普通話的男女，在機艙走廊上與另外兩名操廣東話的男女乘客口角。普通話婦質問：「你再說一次試試，你打我兒子！你有理是不是？」期間又手持水樽指向對方，更動手拉扯對方衣領。



爭執期間情況越演越烈，4男女均離開座位起身，在走廊拉扯碰撞。多名空中服務員慌忙上前調停，並拉開分隔他們，高呼「等一陣！冷靜」雙方續隔空叫囂對罵，廣東話男爆粗大罵：「驚你呀！出嚟吖！X你老X臭X！」香港航空回覆查詢指，已給予當事人書面警告，涉事乘客最終於航班抵達首爾後，由當地執法人員跟進處理。



香港航空今日（8日）有一架由香港飛往韓國首爾的HX628航班，有4名男女乘客在爭執推撞。（讀者提供影片截圖）

據了解，操普通話的女乘客，控訴一名操廣東話的男乘客，動手打其8歲兒子，「我孩子上廁所的時候打到了他，我這就跟他道歉，他直接一拳打到我兒子身上。」她又一度質問：「如果你打他你開心嗎？你是一個父親，你是一個爸爸，直接打我兒子，有病嗎你？」與廣東話男同行的女子，則用普通話反駁：「你兒子也打人！」

目擊事件的讀者表示，廣東話男乘客聲稱該名男童曾多次騷擾他，雙方各執一詞，最終衝突升級，需由空服員調停，幸航班最終順利降落，事件轉交仁川國際機場地勤人員處理。

香港航空表示，今日前往首爾航班HX628，有乘客於機艙內發生爭執。機組人員遵循公司相關程序及時介入調停，並給予當事人書面警告；事件中並沒有人受傷。涉事乘客最終於航班抵達首爾後，由當地執法人員跟進處理。

根據香港航空資料顯示，涉事航班今早約9時啟航，下午約2時抵達首爾。