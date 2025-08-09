尖沙咀假錶舖騙案｜兩男落網　一同黨彌敦道$173萬放贓後潛逃澳門

尖沙咀周一（4日）發生巨額賣錶騙案，兩名內地賣家攜同兩隻價值共近460萬元、分別為百達翡麗（Patek Philippe）和Richard Mille的手錶，經行家介紹到半島中心一間假錶舖放售。假錶舖內有乾坤，改裝夾萬成前後均可開門，裝嵌在牆身。交易時，騙徒將名錶放在夾萬內，同黨則從另一房間取出，再藉詞要點鈔離開房間逃走，待受害人發現收到的現金僅為「練功券」，賊人已去如黃鶴。



經過連日追查，警方昨日（8日）拘捕兩名本地男子，分別34歲和43歲，他們為案中主謀及網約平台司機。警方亦鎖定一名收贓同黨，他在案發後於彌敦道一名錶店，以173萬元售出涉案百達翡麗手錶，其後潛逃澳門。警方現起回該隻手錶及6萬元現金，正追查餘下一隻失錶下落，並正與澳門司警了解潛逃的疑犯是否已落網。



兩名男子8月4日到尖沙咀半島中心一間名錶維修服務中心賣錶，被人以「練功券」騙去兩隻共值近460萬元的名錶，警方經調查後，8月8日拘捕其中兩名涉案男子，檢獲大批證物，包括6萬元現金。（陳浩然攝）

兩內地受害人經行家介紹 到假錶舖賣錶

案中兩名受害人於內地從事手錶交易生意，他們有意放售兩隻市值總價超過400萬元的名貴手錶。其後經由行家介紹，於本周一（4日）傍晚6時許，攜同兩隻錶到達尖沙咀半島中心的一間假冒手錶維修店鋪。據悉，有關店舖僅開業一個月。

油尖警區刑事調查隊第五隊督察蘇倩怡表示，案中主謀於店鋪內與受害人交易，主謀先拿出現金以獲取受害人信任，再要求受害人將兩隻手錶交予他作檢查。隨後，男子將手錶放入前後均可打開的特製夾萬，並藉詞「點鈔機失靈」，表示需到店舖另一房間拿取維修工具，藉此逃離現場。

受害人等候多時未見男子折返，覺得可疑，於是檢查現場遺下的現金，發現裏面僅有一張1,000元港幣的真鈔，其餘紙紗均為印有「練功券」字樣的偽鈔。當受害人檢查夾萬時，發現他們的手錶已不翼而飛，夾萬背部開口通往另一間房。受害人方知受騙，於是報案。

假錶舖牆身嵌改裝夾萬 一人放錶一人即取錶

警方表示，經調查後發現案發店鋪有兩間相連的房間，分別為舖面及後舖，兩間房由一面臨時牆身分隔，牆身裝嵌了一個經改裝，背部有20厘米乘20厘米開口的夾萬，其前後開口分別連接兩間房。

警方翻查大量案發地點閉路電視，發現案發同日較早時段，一名同黨於下午3時許，已一早到達案發店舖，並在後舖守候。待主謀將受害人的手錶放入夾萬時，同黨隨即伸手在夾萬背部開口偷走手錶，並從後門逃走。

兩名男子到尖沙咀半島中心一間名錶維修服務中心賣錶，被人以「練功券」騙去兩隻共值近460萬元的名錶，名錶維修服務中心「職員」取得手錶後放入店內夾萬，但事主後來揭發夾萬後方亦可打開，而「職員」已挾錶逃去。（林振華攝）

同黨帶同贓物離開半島中心，並登上一輛網約平台預訂的貨車。他首先嘗試到區內海防道一間錶舖，欲放售手錶但失敗，其後再到彌敦道一間名錶店，成功以173萬元放售其中一隻手錶，之後經由港珠澳口岸潛逃往澳門。

警方昨日（8日）以「串謀詐騙」罪名，拘捕兩名涉案本地男子分別為34歲主謀以及43歲的網約平台司機，並且成功起回6萬元懷疑贓款。兩名被捕人分別報稱為地盤工人及貨車司機，現時被扣留調查。警方指，拘捕行動仍在進行中，將會積極拘捕涉案者，案件交由油尖警區刑事調查隊第五隊繼續跟進，

警方昨日（8日）拘捕兩名涉本地男子，圖為其中一名被捕人。（警方提供）

涉事店舖位於尖沙咀半島中心一樓180號舖，舖頭名稱為「盛夏名錶維修服務」。記者嘗試到Google、百度、小紅書搜索此舖號或舖名，均沒發現相類似的資料。現場所見，該店舖疑被間成兩個房間，設有前、後玻璃門。前門貼有招牌，店內裝修明亮簇新，有櫃檯及梳化等，櫃檯後方有夾萬及一個以黑布簾遮蓋、通往另一房間的出入口；而另一房間則沒有任何裝修或招牌，可經由後門離開店舖。

被騙的受害人，其中一人姓張（29歲），他被騙走一隻金色Parek Philippe手錶，約值$2,040,000港幣；另一名受害人姓曾（32歲），失去一隻藍色Richard Mille手錶，約值$2,550,000港幣。即兩錶合共總值近460萬港元。據知警員在店舖內的枱面上，發現大約有5,000張「1,000港幣」的練功券。

尖沙咀發生名錶騙案，一名報稱是職員的男子，向兩名事主交出的大疊現金，只有第一張是真鈔，其餘的都是「練功券」。（林振華攝）

警方提醒市民，應向持牌及正當商家進行交易，切勿貪一時方便而因小失大；送貨平台司機亦應警惕，若接到可疑人士的訂單，懷疑乘客進行不法活動； 買賣貴價商品的商戶，不應接收不明來歷的財物，若懷疑財物為贓款，應立刻向警方舉報。

警方油尖警區刑事調查總督察李祈晉及刑事調查隊第五隊督察蘇倩怡交代案情。（陳浩然攝）

警方重申，串謀詐騙罪為嚴重罪行，一經定罪最高刑罰可判處監禁14年，市民切勿以身試法。

兩名男子到尖沙咀半島中心一名錶維修服務中心賣錶，被人以「練功券」騙去兩隻共值近460萬元的名錶，名錶維修服務中心「職員」聲稱點鈔機故障，要去借機，乘機挾錶逃去。（林振華攝）