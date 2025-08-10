葵芳嬰兒用品公司尿片放𨋢口　遭擺上網「自取」　店方報警籲歸還

網上平台不乏為免浪費出清過期貨的帖文，卻有人將並非過期的貨物擺上網，呼籲網民上門自取，令店家蒙受損失。葵芳金龍工業中心一間嬰兒用品公司，將兩板共66箱尿片放在𨋢口大堂，被人擺上網聲稱過期。大批網民上門，取走24盒加大碼尿片。店方看到網上帖文，報警求助並呼籲網民歸還貨物，成功取回9成尿片。警方將案件列作盜竊跟進，翻查閉路電視後，追緝一名年約50歲男子。



葵芳金龍工業中心一間嬰兒用品公司，將兩板共66箱尿片放在𨋢口大堂，被人擺上網聲稱過期。大批網民上門，取走24盒加大碼尿片。（ Oh Yes! 有野執 (報料群組)）

損失貨物的是葵芳金龍工業中心3座一間嬰兒用品公司。昨日（8月9日）下午5時40分，一名陳姓男子報案指在社交媒體見到店舖一批尿片被人擺上網「免費自取」，立即趕回舖頭發現24箱加大碼尿片不翼而飛，損失約7000元。

警員接報到場，翻查閉路電視後將案件列作盜竊，追緝一名年約50歲男子。「自取」帖文可見，該兩板尿片放置在5樓𨋢口大堂，帖主聲稱「Pampers 拉拉庫（褲），已到期，有需要自取，星期一會清走。葵涌大連排道金龍工業中心3座5樓大堂」，許多網民信以為真，紛紛前往領取。店主發現後報警，並在網上發文澄清真相稱「俾人整蠱」，呼籲已取走尿片的網民歸還，目前已成功取回九成貨物。

店主發現後報警，並在網上發文澄清真相，呼籲已取走尿片的網民歸還，目前已成功取回九成貨物。（BaMa baby shop by Tin Kwan Textile）

《香港01》今早到金龍工業中心了解，3樓公司大堂放有幾個卡板以及一堆吉箱，至於5樓已經沒有貨物。現場消息指，該嬰兒用品公司位處3樓，由於「唔夠位擺」，於是將貨物擺上5樓。懷疑有人見一堆貨在5樓無人要，於是上網呼籲「自取」。閉路電視拍攝到一名男子用手推車，將10多箱尿片取走，再從正門離開。

店方澄清帖文一出，大批網民批評有人放流料，不齒他人不問自取。亦有人認為店方將貨物放置有公共𨋢口大堂做法不妥，店方表示「下次處理好啲存貨」。