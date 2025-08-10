狂野龍捲風故障│機電署：海洋公園須於24小時內提交報告

海洋公園機動遊戲「狂野龍捲風」周日（10日）傍晚疑故障停頓，多人被困半空近2小時。機電工程署回覆指，署方於8月10日晚上接獲海洋公園通報，機動遊戲機「狂野龍捲風」發生停機事故後，隨即派員到海洋公園進行調查。



海洋公園「狂野龍捲風」疑故障停頓，多人被困高處。（遊客提供）

據了解，該機動遊戲機運作期間出現感應器故障，安全系統發揮作用而停止機動遊戲機運作。事發時有17名乘客在機動遊戲機內，在消防員及園方職員的協助下，所有乘客於晚上約8時07分安全返回地面，事故中沒有乘客受傷。

機電署已要求海洋公園對有關機動遊戲機作詳細檢查、並於24小時內提交事故報告。涉事機動遊戲機須經主管人員確保安全後，才能恢復運作。機電署會繼續密切監察狂野龍捲風的運作。

海洋公園「狂野龍捲風」疑故障停頓，多人被困高處。（千千/ 小紅書影片）

海洋公園回覆《香港01》查詢時表示，周日傍晚6時20分，「狂野龍捲風」在運作時出現故障訊號而啓動安全制動系統，因此暫停運作。受影響乘客於晚上7時37分開始，在消防人員協助下，由工作人員帶領返回地面，乘客全數於晚上8時07分離開設施，沒有人受傷。園方現為「狂野龍捲風」進行全面檢修及重複測試，並感謝受事件影響的訪客之體諒。