爆水管淹明苑中心│川菜館：嘭一聲停電　三四檯客走數　失約8千元

北角發生爆淡水管事件，昨日（10日）有食水湧入明苑中心後巷，電錶房被浸導致停水停電；區內多幢大廈亦停因爆水管而停食水。消防及水務署派員到場了解情況，其中水務署派出水車到達現場，但由昨晚10時至今日（11日）凌晨零時半，《香港01》記者在場訪攝，仍未見有任何居民落樓取水。



在明苑中心地舖經營川菜館的滕女士，於今日凌晨時份坐在店外向在場記者訴苦。就現場所見，由於大廈停電，店內只能點蠟燭照明。



她指，昨日（10日）下午4時左右，管理處已收到樓上部份住客無食水供應，管理處遂致電水務署了解。直至晚上7時左右，管理處向川菜館查問有無食水時，其店內的洗碗女工竟同時大叫「突然無晒食水」，最後待消防員到場，她們才知原來後巷爆水管。



滕女士指停電一刻，有3、4檯客走數。(李家傑攝)

直至晚上10時左右，店內突然停電，又無人通知：「做飲食，雪櫃入面食材好重要㗎嘛!」當時有4、5檯人，突然間嘭一聲停電，，有3、4檯人走數「單都無埋!」。只得其中一檯有良心，待店內電腦可以重開，等候了45分鐘繳付費用才離開。她指，由於電腦未能開啟，未清楚「走數」的實際損失，只能估計3、4檯客約消費4,000至5,000元。此外再加上雪櫃內會變壞的食材，估計合共損失約8,000元左右。

涉事川菜館烏燈黑火，只能用點蠟燭照明。(李家傑攝)

水務署表示，昨日（10日）傍晚接獲報告指，北角明園西街2號後巷地面出現湧水。水務署隨即派員到場跟進，在關上相關水制後現場已停止湧水，惟用作供應食水予英皇道330至404號、堡壘街21至61號及明園西街2至6號的水管受影響。同時，事故令明苑中心的電錶房運作受影響，導致大廈停電。

涉事川菜館烏燈黑火，只能用點蠟燭照明。圖為僅餘一檯無走數客人，正等候付款。(李家傑攝)

水務署續指，署方已派員全力搶修，並為受影響居民提供臨時食水，包括水車及水缸。水務署會繼續與東區民政事務處、立法會議員、當區區議員及關愛隊緊密溝通，盡快恢復供水並為受影響居民提供支援。水務署：「就有關事故對市民構成不便表示抱歉。」

水務署派水車到場協助居民。(李家傑攝)