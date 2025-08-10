北角爆水管淹浸明苑中心電錶房停電　明園西街堡壘街多幢大廈停水

北角爆淡水管，明苑中心停水停電，多幢大廈亦停食水。今日（10日）晚上約9時06分，據報明園西街一條後巷有水管爆裂，警方接獲明苑中心管理員報案，指有水湧入大廈電錶房，導致冒煙。消防及水務署派員到場。



現場可見，有水由地面湧出，明苑中心電錶房被水淹，全幢130戶烏燈黑火。東區區議員洪連杉到場了解，他指明苑中心電錶房毗鄰後巷有一條淡水管爆裂，明苑中心、亞洲大廈及堡壘街等合共十多幢大廈停水，已聯絡水務署安排水車到場。



明苑中心電錶房被水淹冒煙，消防到場處理。（羅日昇攝）

根據水務署網頁顯示，英皇道330至404號、堡壘街21至61號、明園西街2至6號，緊急暫停食水供應，初步預計明早8時恢復供水。