旺角可疑車遇路障拒開窗受查　突調頭險撞警員　逆線逃走連撞三車

旺角發生瘋狂駕駛案件。凌晨近2時，警方西九龍衝鋒隊人員在洗衣街花園對開，設置路障進行反罪案行動，截查可疑車輛。期間一輛深色私家車沿豉油街轉入洗衣街，停在路障前，有警員上前擬進行截查，惟車上司機未有理會警員指示，沒有開窗或開門等。私家車未幾突然調頭逃走，期間撞及兩輛「排隊」候查的客貨車及凍櫃貨車，造成輕微損毀；然而，可疑車繼續往豉油街逆線行駛，至染布房街交界時，撞及一輛TESLA的左邊車身A柱位置。可疑車輛轉向亞皆老街方向逃去無蹤，而TESLA司機則受傷，須由救護車送院治理。



TESLA 的左邊車身近A柱位置被撞，司機受傷。(陳永武攝)

依讀者提供片段所見，當時有兩名警員，分別站在可疑車輛的司機位及前座乘客位對開，動作似有戒備。十多秒後，該可疑車輛突然駛前再扭軚後退，期間車頭險撞及企在司機位旁的警員。該車隨後在客貨車車尾扭右軚，向豉油街方向逆線行駛逃離現場。

警員在洗衣街設路障查車，遇可疑車輛衝路障。(陳永武攝)

據提供片段的石先生表示，他是尾隨的客貨車司機。當時他一車三人停在上址等候警員檢查。他指，可疑車輛鎖住車門，不肯開門或開窗，繼而開前後退後，調頭時撞及其客貨車的車尾。其同行女子指出，可疑車輛上當時僅有一名司機，為一名「大大隻」的男子。涉事車輛則為深色私家車。

警方正追緝涉案私家車下落，暫未有人被捕。