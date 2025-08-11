黃大仙男工猝斃｜家屬黯然認屍　工權會指死者工時長　促徹查事件

周六（9日）一名隸屬路政署外判公司的63歲姓黎男工人，在黃大仙馬仔坑道18號一條來往竹園南邨及摩士公園的行人天橋頂上，清理樹葉期間突然暈倒，昏迷送往明愛醫院搶救後惜告不治。今日（11日）死者胞兄及侄女由工權會陪同下到葵涌公眾殮房認領遺體。



工權會希望勞工處徹查事件，以往處方雖有進行調查，惟最終沒有公開報告，家屬沒有任何資料追討相關賠償，亦無從得知死者離世的原因，希望勞工處認真對待這次事件。



工權會幹事謝欣然表示，死者工時較長，亦曾向家人反映工作辛苦，希望勞工處徹查事件，認真看待猝死事故。（黃學潤攝）

工權會幹事謝欣然表示，死者工時長，亦曾向家人反映工作辛苦，希望勞工處徹查事件，認真看待猝死事故。她指，工權會之前曾處理類似猝死個案，勞工處雖有進行調查，惟最終沒有公開報告，家屬沒有任何資料追討相關賠償，亦無從得知死者離世的原因。她建議勞工處除到現場調查外，亦應向僱主索取死者相關的工作時間及工作內容等資料，再進行深入調查，讓家屬得知死者猝死與其工作的關係。此外，僱主有責任監督僱員工作及加班時間是否合理，考慮是否會危害僱員的健康，現時香港雖沒有工時規管，但希望僱主關顧僱員的健康。稍後家屬會與死者生前隸屬的公司會面，工權會亦會提供協助。

今日（11日）死者胞兄及侄女由工權會人員陪同下到葵涌公眾殮房認領遺體。（黃學潤攝）

今日（9日）早上10時08分，一名隸屬路政署外判公司的63歲姓黎男工人，在黃大仙馬仔坑道18號、一條來往竹園南邨及摩士公園的行人天橋頂上，清理樹葉期間突然暈倒，工友見狀報警求助。救援人員到場將事主從天橋頂救下來，他昏迷送往明愛醫院搶救，惜於早上11時22分不治。警方將案件列作「送院時死亡」跟進。

天橋頂上遺下事主的工具及安全帽等。（翁鈺輝攝）

消息指，事主患有高血壓，近日曾向家人表示胸口不適，但沒有求醫。工權會引述家屬稱，事主前數月經常加班，每天只休息3、4小時，要求僱主交代；會方亦要求勞工處徹查事件是否涉及工作過勞。

現場為黃大仙馬仔坑道18號、一條來往竹園南邨及摩士公園的行人天橋。（翁鈺輝攝）