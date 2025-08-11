爆水管淹明苑中心｜港燈助搶修　供流動充電裝置、臨時照明工具

北角明園西街2號昨（10日）傍晚後巷爆淡水喉，影響明苑中心電錶房運作導致大廈停電，大批居民受到影響。今（11日）港燈回覆《香港01》查詢指，港燈接獲消防處要求，基於安全理由，港燈暫停明苑中心的供電，以便客戶為其電力裝置進行搶修。



港燈派遣工程人員到場支援，並聯絡東區民政事務處及關愛隊，盡力協助受影響居民，包括提供流動充電裝置，讓有需要的居民為手機充電；同時亦為大廈公共地方提供臨時照明工具。



大廈電力維修承建商、機電署及港燈現正就恢復電力供應進行搶修。（翁鈺輝攝）

港燈表示在居民電力裝置搶修期間，工程人員會繼續與相關政府部門及客戶的註冊電業承辦商保持緊密協調，適時提供技術支援。待承辦商完成搶修工作，經港燈檢查確認裝置安全後，港燈將恢復正常電力供應。

水務署昨日（10日）傍晚接獲報告指，北角明園西街2號後巷地面出現湧水。水務署隨即派員到場跟進，在關上相關水制後現場已停止湧水，惟用作供應食水予英皇道330-404號、堡壘街21-61號及明園西街2-6號的水管受影響。

同時，事故令明苑中心的電錶房運作受影響，導致大廈停電。水務署稱，已派員全力搶修，並為受影響居民提供臨時食水，包括水車及水缸。水務署會繼續與東區民政事務處、立法會議員、當區區議員及關愛隊緊密溝通，盡快恢復供水並為受影響居民提供支援。