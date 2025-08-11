爆水管淹明苑中心｜徹夜停電居民嘆煎熬　今晚未復修就「瞓酒店」

北角明園西街2號昨（10日）傍晚後巷爆淡水喉，影響明苑中心電錶房運作導致大廈停電，大批居民受到影響。今（11日）早水務署指，經搶修明園西街的水管維修工程後，明苑中心低層用户的供水已經恢復正常，惟高層用户的供水需待大廈電力供應回復後才能恢復。



明苑中心單位徹夜停水停電，有住戶受訪直指煎熬及辛苦，表示若晚上仍未復電會住酒店，但認為屬突發事件，指管理公司處理「ok（可以）㗎，我哋唔係三無大廈呀嘛」。大廈貼出告示，指電力維修承建商、機電署及港燈正就恢復電力供應進行搶修；水務署亦稱，會與機電工程署積極協助，以期盡快令大廈恢復電力供應。



明苑中心的電錶房運作受影響，大廈停電，大批居民受到影響。（翁鈺輝攝）

關先生指過程煎熬及辛苦，會下午再回家「睇下咩環境啦」。（翁鈺輝攝）

數名受訪住戶表示住在低層，出入並無太大不便。被問到有無不便，居民關先生反問：「你話呢？噚日（昨夜）停電喎，停咗電一直都冇水電供應，直至今朝關愛隊先話可能有機會有電」。他指過程煎熬及辛苦，會下午再回家「睇下咩環境啦」。

就今次事故應變，他認為管理公司處理「ok㗎，我哋唔係三無大廈呀嘛」，亦多謝關愛隊幫助。至於恢復電力問題，他相信突發事件無人知「大家都盡力搶救緊」，但若到晚上仍未恢復電力，便會「瞓酒店」。

大廈電力維修承建商現正就恢復電力供應進行搶修。（翁鈺輝攝）

水務署表示為受影響的居民提供臨時食水（包括一部水車和四個水缸），並與東區民政事務處、立法會議員、區議員、關愛隊，以及明苑中心管理處保持緊密溝通，協助居民。

有渠務署職員協助食署處理污泥。（翁鈺輝攝）

立法會議員梁熙於其社交媒體表示， 受街喉爆裂影響，北角英皇道330-404號、堡壘街21-61號及明園西街2-6號，昨晚（8月10日）晚上10時09分起緊急停水，預計今日（8月11日）早上8時恢復供水。水務署已在明園西街近英皇道火警喉 H3015位置設置臨時取水站，方便居民取用食水。

至於停電問題，則爭取盡快恢復。他續指，有需要的街坊，可到炮台山福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心的臨時避暑中心暫避。

工程人員在明苑中心後巷搶修中。(李家傑攝)