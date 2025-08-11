尿液汽水｜9歲童西九超市買可樂飲不適　品質巡查另檢9支異常汽水

一名六旬漢疑不滿被超市職員不禮貌對待，將尿液混入可樂後，將汽水放上超市貨架，前日（9日）被捕。



消息指，一名9歲姓陳男童上月於西九龍一間商場的超市購入一支可樂，飲用後發現可樂帶有強烈尿味，感到不適於是到醫院求醫，其母親向食環署報告事件。而太古集團可口可樂公司品質部亦在西九龍的超市進行例行檢查期間，先後發現9支異常的汽水。警方調查後，周六（9日）以涉嫌「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品等」罪名拘捕一名63歲姓羅的無業男子，他聲稱遭受不禮貌對待而犯案。據了解，他並非在超市內加尿入汽水。



警方將於下午2時30分，召開記者會交代案情。



消息指，9歲姓陳男童於7月18日在西九龍一間商場的超市購買了一支帶有強烈尿味的可樂，其後他到廣華醫院求醫，及後已經出院。男童母親遂向食環署報告事件，其後食物安全中心要求太古集團提供調查報告。

於7月31日，太古集團可口可樂公司品質保證部男經理報案指較早前於西九龍的超市進行例行檢查時，發現有4支異常的汽水並進行銷毁。其後他再發現5支異常的汽水並立刻檢取。

警員於周六（9日）前往63歲姓羅男子的家中將他拘捕，被捕人承認以上控罪，並透露他於惠康遭受不禮貌對待，於是放置含有被污染的汽水於超級市場的貨架上。他亦聲稱他只是隨機放置汽水在其中一間平時經常路過的百佳，而他聲稱喜歡飲可樂，出於方便而干犯罪行。