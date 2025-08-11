尿液汽水｜太古可口可樂：Coca-Cola Plus 500ml 膠樽被蓄意污染

一名六旬漢疑不滿被超市職員不禮貌對待，將尿液混入加系可口可樂、七喜後，將汽水放上超市貨架，前日（9日）被捕。案中有一名9歲男童曾購買含尿液可樂，飲用後不適求醫。



香港太古可口可樂公司回覆查詢指，一直以產品的安全與品質為最優先的考量。該案件屬發生在香港市場上的少數個別事件，涉及被蓄意污染的Coca-Cola Plus (加系可口可樂) 500毫升膠樽。公司在整個調查過程中全力配合政府當局，並嚴格遵循其指導方針行事。對於當局以高度專業與嚴謹態度調查本案，公司深表感謝。



香港太古可口可樂公司指，該案件屬發生在香港市場上的少數個別事件，涉及被蓄意污染的Coca-Cola Plus (加系可口可樂) 500毫升膠樽。（網上圖片）

被捕姓羅（63歲）男子報稱無業，居於深水埗。據悉，他報稱於惠康遭受不禮貌對待，與職員曾有過一次爭執，於是進行報復行為，放置含有被污染的汽水於超級市場的貨架上。據了解，他並非在超市內即場「加料」，相信他向來喜歡飲同款可樂，出於方便而干犯罪行，扭開樽蓋注入尿液後，帶回商舖並送上貨架，犯案料已一年。

消息指，9歲姓陳男童於7月18日在西九龍一間商場的超市購買了一支帶有強烈尿味的加系可口可樂，其後他到廣華醫院求醫，及後已經出院。男童母親遂將有問題可樂交予食環署，並報告事件，其後食物安全中心要求太古可口可樂公司提供調查報告。

於7月31日，有職員報案指較早前於西九龍的超市進行例行品質檢查時，發現有4支異常的加系可口可樂並進行銷毁。他在第二次巡查時，再發現5支異常的加系可口可樂並立刻檢取，交予警方。最早發現異常產品是在去年9月，但當時不知道成份，直至男童誤飲通報食環署後，方知或與尿液有關。

警方接獲報案，獲悉過去一年在灣仔、深水埗、旺角區多間超級市場發現懷疑混入尿液的「加系可口可樂」及七喜。人員再翻查閉路電視後，亦發現一名可疑男子將一支加系可口可樂及一支七喜放上貨架。政府化驗所檢驗了該6支加系可口可樂及1支七喜，經初步檢驗後，發現含有尿液成分。

警員於周六（9日）前往63歲姓羅男子的家中將他拘捕，搜屋檢獲他犯案時身穿的衣物外，亦發現一支準備好的尿液，以及數支同一批次、未開蓋的汽水，相信有人打算再犯案。警方指今次案件犯人行為卑劣，但相信是個別事件，呼籲市民若發現有異常產品時通報食環署及警方。