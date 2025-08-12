有片｜高德司機不諳廣東話不熟路　乘客起疑追問　揭疑似無身份證

阿里巴巴集團旗下的高德地圖（高德打車）去年攻港，主攻網約的士市場，後來服務擴展至網約車。現時用戶可以透過「高德地圖」App或「支付寶（AlipayHK）」App內的小程序使用「高德打車」。不過，近日有疑似內地司機透過該平台在港接單載客取酬，更親口向乘客承認無香港身份證，只有商務簽注，借用老闆的私家車從事網約車服務。該名乘客其後將與司機聊天的影片上傳至社交平台，直斥「絕對係香港路上計時炸彈」，並報警舉報事件。



事主昨日（11日）下午2時許，透過該App召車，由荃灣海濱花園前往沙咀道，獲高德打車司機「吳師傳」接單。（受訪者提供）

該名乘客接受《香港01》訪問時指，平日多以Uber網約車代步，留意到AlipayHK推出9.9元可獲兩張20元打車券等優惠，遂於昨日（11日）下午2時許，透過AlipayHK內的小程序使用「高德打車」召車，由荃灣海濱花園前往沙咀道，獲高德打車安排服務供應商「宇宙call車」的司機「吳師傅」接單。

事主指，當他登上該輛掛本地車牌的白色豐田Mark X後，發現司機「廣東話又唔識聽，路都唔識，感覺唔會係有身份證既人」，頓起疑心，遂向司機了解其背景。

事主最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題。（受訪者提供影片截圖）

據事主上傳至threads的影片可見，他最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題，事主遂以普通話提問，司機點頭承認在港居住。對方指自己沒有香港身份證，從內地來港以商務簽注逗留，並有駕駛執照，借用老闆的私家車從事網約車服務。事主追問是否沒有香港身份證都可以從事高德打車網約車服務，司機稱目前未有規管，但據知9月會發佈新限制：「這個平台不需要香港身份證」、「現在沒有管，9月份後應該就開不了」。

事主指，該名司機的駕駛技術雖然沒有問題，但對方無香港身份證而載客取酬猶如黑工，屬違法行為，已報警求助。他認為高德打車平台有漏洞，容許非本地人提供服務，隨時無第三者保險，一旦發生事故，乘客毫無保障可言，「我覺得佢哋（平台）審查司機好有問題，有咩可能會俾黑工係香港工作，仲要係道路上面，唔熟路會對其他道路使用者做成好大影響」。

新界南交通部特遣隊跟進報案

據了解，警方已接獲有關報案，案件目前正在調查中，由新界南交通部特遣隊跟進。案發在昨日下午2時許，報案人在高德平台要求一輛網約車。當登上該網約車後，報案人指示司機前往荃灣區內地方。但報案人發現司機不認識荃灣路段，且司機說話有口音。報案人問司機有沒有身份證，而司機則回答沒有。因此，報案人思疑高德聘用非本地人作司機，故以電子方式報案。

吳師傅為「宇宙call車」的登記司機。（受訪者提供）

在港下載「高呼叫車」APP登記司機要提交身份證

翻查資料，高德打車與三間服務供應商合作，由各自本已有召車App的服務供應商將「大軍」集合到高德平台，當中包括「高呼叫車」、「OKGO」及「宇宙Call車」。3個服務供應商的App設計一式一樣，3間服務商均未有要求申請註冊的司機交出出租汽車許可證，僅要求提供駕駛執照、車輛保險單、身分證及車輛照片。

今次的「吳師傅」，為「宇宙Call車」的登記司機，根據紀錄，其駕駛的私家車並無有效的出租汽車許可證。「宇宙Call車」是「香港莊宏宇工作室有限公司」持有，註冊地址是一間秘書公司，董事兼股東莊宏宇報稱住北京，但據其接受內地媒體訪問指自稱是從福建移居香港，曾出演多部電影及電視劇。

有內地被告用內地「高德地圖」APP成功在港接單

內地人士在港載客取酬的情況並非首次發生。今年7月7日，一名內地男子以訪客身份來港後，透過內地網約車平台「高德地圖」在港載客取酬，卻碰上警方「放蛇」。警方翻查紀錄後發現他持雙程證，以旅客身份抵港，只准逗留7天，但不准在港進行任何商業業務，遂控告他違反逗留條件、駕駛汽車以作出租或取酬載客用途，及沒有第三者保險而使用車輛等3罪。

案件8月6日在九龍城裁判法院答辯，被告承認全部罪名，求情稱以旅客簽證來港，於內地亦會以網約車軟件賺取外快，在香港如常使用該軟件，因為不熟悉香港法律，才會干犯有關罪行，望法庭輕判。他最終被判入獄2個月及停牌1年。

根據入境處資料，持商務簽注來港的內地人士，可以訪客身份入境香港。《商務簽注》的有效期由3個月至1年不等，可以一次或多次進出香港，每次入境香港最長可逗留不超過七7天至不超過14天。根據香港入境條例，獲准以訪客身份入境人士，不得在港從事任何有薪或無薪的工作；違例者一經被法庭定罪，最高刑罰可判罰款港幣5萬元及入獄2年。

《香港01》今早已就事件向高德打車查詢，暫未獲回覆。