高德合作車行司機疑無身份證　高德：對違法零容忍　督促嚴守法律

近日有操普通話的司機透過「高德打車」在港接單載客取酬，親口向乘客承認自己無香港身份證，只有商務簽注，借用老闆的私家車從事網約車服務。「高德打車」發言人回覆《香港01》查詢時表示，一直以來致力於為用戶提供優質的出行服務。高德通過與本地車行建立技術合作關係，確保出行服務的便利性和可靠性。同時，高德對任何違法行為零容忍，將持續督促合作方嚴格遵守法律法規，核實確保經營的合法合規，為用戶創造安全、舒適的出行體驗。



警方表示，於昨日接獲一名男子報案，指懷疑有非法勞工以私家車非法載客取酬，案件已交由新界南總區交通部跟進，暫未有人被捕。



事主昨日（11日）下午2時許，透過該App召車，由荃灣海濱花園前往沙咀道，獲高德打車司機「吳師傳」接單。（受訪者提供）

該名乘客接受《香港01》訪問時指，平日多以Uber網約車代步，留意到AlipayHK推出9.9元可獲兩張20元打車券等優惠，遂於昨日（11日）下午2時許，透過AlipayHK內的小程序使用「高德打車」召車，由荃灣海濱花園前往沙咀道，獲高德打車安排服務供應商「宇宙call車」的司機「吳師傅」接單。

事主指，當他登上該輛掛本地車牌的白色豐田Mark X後，發現司機「廣東話又唔識聽，路都唔識，感覺唔會係有身份證既人」，頓起疑心，遂向司機了解其背景。

事主最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題。（受訪者提供影片截圖）

據事主上傳至threads的影片可見，他最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題，事主遂以普通話提問，司機點頭承認在港居住。對方指自己沒有香港身份證，從內地來港以商務簽注逗留，並有駕駛執照，借用老闆的私家車從事網約車服務。事主追問是否沒有香港身份證都可以從事高德打車網約車服務，司機稱目前未有規管，但據知9月會發佈新限制：「這個平台不需要香港身份證」、「現在沒有管，9月份後應該就開不了」。

事主指，該名司機的駕駛技術雖然沒有問題，但對方無香港身份證而載客取酬猶如黑工，屬違法行為，已報警求助。他認為高德打車平台有漏洞，容許非本地人提供服務，隨時無第三者保險，一旦發生事故，乘客毫無保障可言，「我覺得佢哋（平台）審查司機好有問題，有咩可能會俾黑工係香港工作，仲要係道路上面，唔熟路會對其他道路使用者做成好大影響」。

在港下載「宇宙Call車」等APP登記司機要提交身份證

據知，高德打車與服務供應商合作，旗下本身無司機登記，負責督促服務商合法經營。與高德平台合作的3間服務供應商包括「高呼叫車」、「OKGO」及「宇宙Call車」。3個服務供應商的App設計一式一樣，均未有要求申請註冊的司機交出出租汽車許可證，僅要求提供駕駛執照、車輛保險單、身分證及車輛照片。

吳師傅為「宇宙call車」的登記司機。（受訪者提供）

新界南交通部特遣隊跟進報案

據了解，警方已接獲有關報案，案件目前正在調查中，由新界南交通部特遣隊跟進。案發在昨日下午2時許，報案人在高德平台要求一輛網約車。當登上該網約車後，報案人指示司機前往荃灣區內地方。但報案人發現司機不認識荃灣路段，且司機說話有口音。報案人問司機有沒有身份證，而司機則回答沒有。因此，報案人思疑高德聘用非本地人作司機，故以電子方式報案。

警方表示，根據《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用；或容許他人駕駛或使用該車輛，以作出租或取酬載客用途。首次定罪可處罰款10,000元及監禁6個月，再干犯則可處罰25,000元及監禁12個月。

警方會繼續根據行動優次，調配適當資源以打擊非法出租或載客取酬活動。

如行動期間警方發現案中人士如涉及其他違例行為（如違反逗留條件），警方會作出適當跟進及調查；如有足夠證據，將會採取適當的檢控行動。

同時，警方提醒市民，出行時應選擇合法的公共交通工具，如相關車輛的用途為非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。

根據入境處資料，持商務簽注來港的內地人士，可以訪客身份入境香港。《商務簽注》的有效期由3個月至1年不等，可以一次或多次進出香港，每次入境香港最長可逗留不超過七7天至不超過14天。根據香港入境條例，獲准以訪客身份入境人士，不得在港從事任何有薪或無薪的工作；違例者一經被法庭定罪，最高刑罰可判罰款港幣5萬元及入獄2年。