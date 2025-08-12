深水埗謀殺雙屍｜弒母殺弟棄血剪　女疑犯有精神病　母頸有4處傷

深水埗長沙灣道恒滿樓，昨日（11日）發生倫常謀殺案，一對85歲及47歲母子倒斃屋內，警方拘捕女死者的52歲女兒。警方今午（12日）交代詳情時指，女死者頸部有4處傷痕、男死者則疑被焗死；人員在大廈1樓簷篷發現染血鉸剪。



警方調查下，發現男死者因患有唐氏綜合症，須入住青衣一院舍，但因未有按時返舍，最終由社工上門揭發慘案。被捕女子則有精神病紀錄，需定期公立醫院求醫及服藥，但情況相對穩定，惟近日曾向朋友透露有生活壓力，且有輕生念頭，不排除有人疑殺害母親及弟弟後，一度企跳，及時獲救被捕。



警方今午（12日）交代詳情。左：深水埗警區助理指揮官（刑事）署理警司鄭騏鋒；右：深水埗警區重案組第三隊高級督察梁慧琳。（梁偉權攝）

深水埗警區助理指揮官（刑事）署理警司鄭騏鋒、深水埗警區重案組第三隊高級督察梁慧琳，今日（12日）下午3時45分交代案情。鄭騏鋒表示，昨日（11日）下午約4時，警方接獲報案，懷疑有人於長沙灣道38至40號一住宅單位內暈倒，警方及消防趕抵破門入內，隨即在房內發現一名85歲姓黃的本地女子倒臥在客廳地上，47歲姓林本地男子倒臥在房間床上，兩人昏迷不醒，經救護人員搶救後即場宣告死亡，兩名死者為母子關係。經初步檢驗後，發現黃婦頸部有4處傷痕，林男則沒有表面傷痕，懷疑被焗致窒息而死。

處理案件期間，人員發現單位通往天台後樓梯的後門打開，於是立即進行掃蕩，並於大廈天台發現一名女子危坐於天台邊緣， 消防人員立即將該名女子救返安全位置。調查發現，該名52歲姓林本地女子，為女死者的大女、即男死者的家姐，同住於案發單位，而林女涉殺害二人，警方遂以「謀殺罪」將其拘捕。人員亦在一樓簷篷尋獲一把染血鉸剪，相信是造成女死者頸部傷痕的兇器。

據了解，女死者的丈夫事發時外出工作，男死者則星期一至五於青衣一院舍留宿，周末會回家，但近兩至三星期沒按時回舍，院方曾以電話聯絡，亦曾8月初登門了解，獲告知將安排回宿舍，並相約昨日8月11日接回，惟社工昨日上門時，揭發慘劇。

警方進一步調查發現，涉案單位為四人同住，包括男女死者、被捕女子及其丈夫。案發時，被捕女子的丈夫正外出工作。案中男死者因患有唐氏綜合症需星期一至五長居位青衣院舍，周末會被家人接回家。惟他近2至3星期都未有按時回到院舍留宿，院舍方積極作出跟進，除以電話聯絡，亦曾於8月初登門拜訪，而涉案家人則回覆會盡快將男死者送回院舍。雙方約定於昨日（11日）由院舍社工接回男死者，惟社工在登門後揭發慘案。

深水埗警區助理指揮官（刑事）署理警司鄭騏鋒交代詳情。（梁偉權攝）

據了解，女被捕人報稱無業，有精神病紀錄，近期曾向朋友透露有輕生念頭，因不堪精神壓力才將兩人殺死，然後企圖自殺。她目前正於醫院留醫，警方將繼續調查案件。據悉，女死者因年長，有外內及眼科的相關的問題，有定期到醫院覆診。目前調查顯示，該家庭並無任何爭執。而女被捕人有定期覆到公立醫院不同的精神科覆診及服用精精神藥物。據了解，女被捕人的病情穩定，不需要住院。

警方表示，該案令人痛心；呼籲面對任何困難及壓力都不應傷害自己及他人 。如果發現身邊的家人朋友有情緒問題，應加以關心。如有需要，可向區內的家庭綜合中心或致電社會福利署熱線23432255尋求協助，或向醫護人員尋求專業意見。

今早（12日）續有軍裝警員在大廈把守，並登樓調查。（翁鈺輝攝）

消息指，涉案單位住有一家4口，分別為女疑兇、其丈夫；女疑兇的母親及胞弟（即案中兩名者）。據悉，男死者患有唐氏綜合症，因沒有返回宿舍報到，社工登門家訪揭發兇案。

案發後，調查人員將多袋證物帶上警車。(陳永武攝)

案發於昨日（11日）下午約3時50分，警方接獲報案，指懷疑一名男子暈倒在長沙灣道38至40號一單位內。消防破門進入單位，發現一名85歲姓黃女子昏迷，頸部受傷；一名47歲姓林男子則昏迷倒臥在床，兩人現場被證實死亡。

初步調查顯示，兩名死者為母子關係，林男懷疑曾被人覆蓋頭部，致窒息死亡；黃婦懷疑曾被人以剪刀襲擊。警方其後拘捕女死者的52歲姓林女兒，她涉嫌「謀殺」被扣留調查。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定他們的死因。深水埗警區重案組接手跟進。

案發後，調查人員將多袋證物帶上警車。(陳永武攝)

案發後，調查人員將多袋證物帶上警車。(陳永武攝)

據了解，被捕女子登上天台丟棄懷疑行兇用的鉸剪，跌於大廈簷篷。（羅日昇攝）

+ 5