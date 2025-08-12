警落馬洲搗兩毒品倉檢$3700萬可卡因　35歲男收報酬管倉派貨被捕

警方毒品調查科昨日（11日）清晨在落馬洲新田採取反毒品行動。行動中，警方共檢獲約49公斤的懷疑可卡因，市值約3,700萬元，並以涉嫌「販運危險藥物」拘捕一名無業的姓陸（35歲）本地男子。他現正被警方扣查，稍後將被暫控一項「販運危險藥物」罪，明日（13日）在粉嶺裁判法院提堂。



警方初步調查相信，有人受販毒集團金錢利誘，被招攬成為其毒品倉管及派送人員。據了解，涉案倉庫運作不多於一個月。



行動中，警方共檢獲約49公斤的懷疑可卡因，市值約3,700萬元。（陳浩然攝）

毒品調查科探員昨日（11日）清晨在落馬洲新田的一處寮屋附近，截停搜查一名形跡可疑的男子。當探員表明身份時，該男子立即逃跑，隨後遭警員制服，並在其手持的紙袋中，發現2塊各重約1公斤的懷疑可卡因磚。警方將該男子帶回他步出的寮屋進行搜查，並在屋內再搜獲23塊同款可卡因磚。

經過深入調查，警方相信同一個販毒集團還利用另一間村屋作為毒品儲存倉庫，遂搜查該村屋，並在內再搜獲 24公斤懷疑可卡因磚。人員於本次行動共檢獲約49公斤懷疑可卡因磚。

毒品調查科行動組3D隊偵緝督察吳嘉煒表示，警方留意到販毒集團選擇將毒品藏匿於比較偏遠的村屋和寮屋中，相信企圖透過地形的複雜性，掩人耳目，並增加警方的執法難度。

毒品調查科行動組3D隊偵緝督察吳嘉煒交代案情。（陳浩然攝）

警方強調，對於任何形式的販毒行為，均採取零容忍的態度。警隊毒品調查科將繼續以情報主導方式，打擊一切販毒活動。警方亦藉此提醒廣大市民，販毒是一項極其嚴重的罪行。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。警方呼籲市民切勿以身試法。