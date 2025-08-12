將軍澳廣明苑廣寧閣一度斷水電逾6小時　酷熱下住客叫苦

將軍澳廣明苑廣寧閣全幢停電。有居民向《香港01》透露，今日（12日）早上11時許開始，廣寧閣突然全幢停電。張小姐表示，上班中途接獲家人通知事件，其後更指廁所水、食水亦暫停。張小姐表示，因家住高層，家人均無法落樓，只能「焗」在家中，又因使用電爐，今晚無法煮食，一度憂稱：「我放工之後，仲要買外賣行20層樓畀屋企人食飯，停電仲要停水，真係人都癲！」



據大廈管理處貼出的告示可見，廣寧閣因「電力裝置故障」而全幢暫停電力供應。《香港01》記者現場所見，有中電人員、區議員及關愛隊在場處理及協助；亦有安排水車及水箱到場供水。據了解，傍晚6時許，電力及供水陸續復常。



據大廈管理處貼出的告示可見，廣寧閣因「電力裝置故障」而全幢暫停電力供應。（讀者提供）

停電期間，大批居民在大廈對開等候。有住38樓的年長居民外出購物後，只能在大廈對開乾等，只能等到有電才回家，「本來想試行，但議員話咁高唔好喇。」

西貢區議員莊元苳表示，事發因廣寧閣電錶房故障，管理公司立即通知中電派員協助，並要求電力維修商搶修，期間曾有一人困𨋢，由消防救出。莊續指，事後亦有開放社區會堂供有需要居民休息及充電，初步不排除原因涉及早前連場大雨而造成滲漏。

+ 2

西貢區議員莊元苳到場協助。（左朗星攝）

有水車及水箱到場供水。（左朗星攝）