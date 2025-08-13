高德合作車行現黑工｜宇宙出行：涉冒用他人帳戶接單　永久封帳戶

有操普通話的司機周一（11日）透過「高德打車」在港接單載客取酬，親口向乘客承認自己無香港身份證，只有商務簽注，借用老闆的私家車從事網約車服務，乘客質疑他是黑工。該名司機為「高德打車」合作的服務供應商「宇宙call車（宇宙出行）」的註冊司機。



宇宙出行今日（13日）就事件發表公開聲明，指昨日（12日）通過高德管道收到乘客舉報，質疑司機涉嫌違規行為。平台高度重視，立即凍結涉事帳戶並啟動全面調查。經核查，該司機存在冒用他人帳戶接單的違規操作，現已永久封禁帳戶。宇宙出行又指，平台已配合管道方向香港警方報案：已整理相關證據，隨時配合提交香港警方，查明幕後「老闆」身份。同步報備香港運輸署，配合追究其違反相關交通條例。



事主昨日（11日）下午2時許，透過該App召車，由荃灣海濱花園前往沙咀道，獲高德打車司機「吳師傳」接單。（受訪者提供）

乘客梁先生接受《香港01》訪問時指，平日多以Uber網約車代步，留意到AlipayHK推出9.9元可獲兩張20元打車券等優惠，遂於周一（11日）下午2時許，透過AlipayHK內的小程序使用「高德打車」召車，由荃灣海濱花園前往沙咀道，獲高德打車安排服務供應商「宇宙call車」的司機「吳師傅」接單。

事主指，當他登上該輛掛本地車牌的白色豐田Mark X後，發現司機「廣東話又唔識聽，路都唔識，感覺唔會係有身份證既人」，頓起疑心，遂向司機了解其背景。

事主最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題。（受訪者提供影片截圖）

據事主上傳至threads的影片可見，他最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題，事主遂以普通話提問，司機點頭承認在港居住。對方指自己沒有香港身份證，從內地來港以商務簽注逗留，並有駕駛執照，借用老闆的私家車從事網約車服務。事主追問是否沒有香港身份證都可以從事高德打車網約車服務，司機稱目前未有規管，但據知9月會發佈新限制：「這個平台不需要香港身份證」、「現在沒有管，9月份後應該就開不了」。

事主今日（13日）向《香港01》指，下午3時許接獲高德內地客服人員來電，指確認有該名司機並合乎出租車條件，是合資格出租車司機。事主多次要求對方再核實及徹查，指內地司機在沒有香港身份證下，在港載客取酬屬違法行為，但對方拒絕再跟進。事主指，其後得知宇宙出行發表了公開聲明，認為與高德內地客服的說法並不一致。

據知，高德打車與服務供應商合作，旗下本身無司機登記，負責督促服務商合法經營。管理司機的是服務商的責任，相信是宇宙一方向高德客服提供的調查結果未及時傳達，以致客服向事主的回覆與宇宙聲明不一致，應以宇宙聲明為準。

宇宙出行周三（8月13日）發表公開聲明。

宇宙出行的聲明指出，涉事帳戶註冊時嚴格遵循香港法律及平台標準，包括有香港永久居民身份證及香港駕駛執照，而平台未開放非香港司機註冊入口，所有招募流程合規，不存在協助非法務工行為。

但調查發現有司機違規，自認冒用他人帳戶，聲稱由「老闆」提供帳戶接單，但拒絕說明來源，其行為違反《平台司機協議》及香港《盜竊罪條例》。平台已永久封禁涉事帳戶，列入平台全業務合作黑名單。平台已配合管道方向香港警方報案：已整理相關證據，隨時配合提交香港警方，查明幕後「老闆」身份。同步報備香港運輸署，配合追究其違反相關交通條例。

宇宙出行表示，堅決擁護香港法律，對非法務工行為零容忍。並承諾僅允許持香港合法證件的司機註冊，絕不招募非本地人員；定期發佈合規審查報告，接受社會監督；對違法犯罪線索，第一時間移交司法機關並承擔舉證義務。

吳師傅為「宇宙call車」的登記司機。（受訪者提供）

新界南交通部特遣隊跟進報案

「高德打車」發言人昨日（12日）回覆《香港01》查詢時表示，一直以來致力於為用戶提供優質的出行服務。高德通過與本地車行建立技術合作關係，確保出行服務的便利性和可靠性。同時，高德對任何違法行為零容忍，將持續督促合作方嚴格遵守法律法規，核實確保經營的合法合規，為用戶創造安全、舒適的出行體驗。

警方則表示，於周一（11日）接獲一名男子報案，指懷疑有非法勞工以私家車非法載客取酬，案件已交由新界南總區交通部跟進，暫未有人被捕。入境處表示，就懷疑有訪客在港駕駛車輛從事載客取酬工作，涉嫌違反逗留條件的事宜，處方會密切關注與非法勞工活動相關的罪案趨勢，與相關執法部門保持緊密聯繫，適時採取執法行動。