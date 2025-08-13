26歲港人稱偕友柬埔寨旅行　登車後失聯1日　回覆tg稱:估計回不來

一名26歲姓吳港男到柬埔寨旅行後懷疑失蹤，GPS最後定位在柬埔寨東南部柴楨省，與7月初一度失蹤的17歲少女最後位置相同，家人憂心其安危，立即報警及向入境處求助。據家人指，吳前晚（11日）偕友前往柬埔寨後，登上一輛預先安排接送的車輛後，便失去聯絡，至今午（13日）他透過微信來電及telegram訊息回覆，起初稱「我現在安全，我要工作，遲些回來」，後來又指「但是估計回不來了，15天救我」，家人懷疑他受到控制，希望有關部門能協助追查其下落。



入境處表示，在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐柬埔寨王國大使館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。



一名26歲姓吳港男到柬埔寨旅行後懷疑失蹤，GPS最後定位在柴楨，與7月初一度失蹤的17歲少女最後位置相同。（家人提供）

張先生向《香港01》求助指，姓吳表弟向他表示，會與兩名朋友到柬埔寨旅行，昨日（11日）晚上9時許乘飛機出發，於凌晨抵埗，原定17日回港。當時張先生亦感擔心並詢問：「好敏感喎怕唔怕？」，表弟著他不用擔心，張聞言只好叮囑他離開機場後，不要隨意登上他人車輛。

表弟稱已經有安排車輛接送，會先到酒店，之後有事情要處理，但無交代詳細。然而，當表弟上車後就音訊全無。張先生檢查表弟提供GPS定位，發現最後位置在柬埔寨東南部柴楨省，懷疑他已遭到不法分子控制，翌日（12日）晚上向警方及入境處求助。張先生並示認識該兩名同行朋友，也不知道兩人下落。

一名27歲姓吳港男到柬埔寨旅行後懷疑失蹤，GPS最後定位在柴楨，與7月初一度失蹤的17歲少女最後位置相同。（家人提供）

表弟失聯1日後，直至今日（13日）下午4時，表弟的女朋友收到表弟透過微信來電，以普通話稱「我現在安全，沒問題，不用擔心我，我要工作，遲些回來」。不過，雙方向來以廣東話溝通，女朋友形容表弟說話不自然，懷疑他受到控制。

張先生亦一直嘗試透過Facebook、Instagram、telegram等不同的通訊軟件，與表弟聯絡。直至今日晚上7時，他透過telegram發出一個問號後，很快獲得回覆，以簡體字回覆：「有人綈住我，我用的電腦，手機收走了，沒對我怎麼樣，但是估計回不來了，15天救我，回來你們都嘿扑丏」。他嘗試再與其通訊，但該帳戶其後已封鎖。他指情況絕不正常，表弟向來用繁體字白話對話，相信他是受到控制，但對方卻一直沒有提出贖金。

失蹤港男以簡體字回覆：「有人綈住我，我用的電腦，手機收走了，沒對我怎麼樣，但是估計回不來了，15天救我，回來你們都嘿扑丏」（家人提供）

入境處：已向中國駐柬大使館了解

香港入境事務處（入境處）表示，在接獲求助後，入境處已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署（公署）及中國駐柬埔寨王國大使館（大使館）了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處會繼續與當事人家屬、公署和大使館保持緊密聯繫及按家屬的意願提供可行的協助。

身在外地的香港居民或其家屬如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的 24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至 1868 WhatsApp 求助熱線或1868 微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。