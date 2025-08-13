有片｜翠琳路修鹹水管疑掘中電纜　兩爆炸冒煙火傳巨響　工人慌逃

將軍澳翠琳路有鹹水管工程發生爆炸。網上有車cam片可見， 今日（13日）晚上8時31分，數名工人於景明苑近翠琳路路口進行地底工程期間，工地突然兩度爆炸。第一下巨響後，霎時黃色煙塵及火光四起。3秒後，工地再次爆炸，有工人倉促逃竄。另一條車cam片可見，有兩名途人路經涉事工地，隨後被突如其來的爆炸巨響嚇煞，慌忙走避，隨後轉身欲探看工地，豈料再次爆炸，一名工人亦小跑至行人路躲避。片中司機亦被嚇至「嘩」一聲。



現場消息指，上址正進行鹹水管維修工程。據工人所述，當時使用挖土機挖地時，疑不慎鑿到鹹水管毗鄰的電纜，導致爆炸。中電派員到場調查事件。



爆炸後，黃色煙塵瀰漫。（FB 翠林邨居民群組 / 林秀檉）

有網民在社交平台指，相若時間電燈曾「閃咗兩下」，懷疑是受事件影響。當區區議員邱浩麟回覆網民留言，指事件中無人受傷，電力不受影響，但個別升降機可能會受到影響。

根據水務署網頁，今日正午12時因鹹水管破裂，景明苑及翠林邨，包括安林樓、康林樓、輝林樓及彩林樓的鹹水供應預計會暫停至翌日正午12時。

根據水務署網頁，今日正午12時因鹹水管破裂，景明苑及翠林邨，包括安林樓、康林樓、輝林樓及彩林樓的鹹水供應預計會暫停至翌日正午12時。

中電：145客戶電力供應曾受影響

中電回覆查詢表示，今日晚上約8時30分，中電位於將軍澳翠琳路附近一條地底電纜懷疑受第三方工程干擾受損，引致附近約145名客戶的電力供應受到影響，經中電工程人員檢查及搶修後，於晚上約9時05分為所有受影響客戶恢復供電。中電正跟進及調查事件成因。