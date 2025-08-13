高德網約車｜本地司機耳聞目睹內地行家蝦碌事　曾停高速嚇煞乘客

近日有市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士以「黑工」身份來港駕車賺錢，引起社會關注。今日（13日）《香港01》記者放蛇實測，用該平台召車搭5程車，首轉車一擊即中為湖南司機，其餘4程均為本地司機。



有本地司機曾耳聞目睹懷疑是內地司機的「蝦碌事」，有司機曾聽乘客抱怨內地司機不熟路況，一度於高速公路慢駛至近乎停下，憶起事件仍覺心驚：「佢停咗喺度！」；亦有司機在充電站遇到內地行家，惟對方租用電動車接客，卻不知如何充電。



有本地司機曾耳聞目睹內地司機的「蝦碌事」。（香港01記者）

本地司機陳師傅表示，雖未親遇內地行家，但有乘客與他分享「驚險事件」。該客當時召到一名內地司機，欲前往沙田，經龍翔道進入大老山隧道之際，發現司機在分岔路「吽下吽下」十分猶豫，一度於高速公路慢駛至近乎停下。乘客憶起當時窘況，直呼「我好驚呀！佢停咗喺度！」 陳師傅則認為事件荒謬，道：「嗰條路正常人都知......就算唔揸車，前面都有牌睇啦！」

駕駛電動車的呂師傅則在充電站遇到內地行家，對方稱自己租用電動車接客，卻不知如何使用本地充電站設施，遂向他求助。

