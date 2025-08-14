海關拘5人涉走私瀕危物　檢$431萬箱龜珊瑚　419隻活龜襪包綁膠紙

海關於7月至8月期間，偵破30宗空運郵包走私瀕危物種案，檢獲419隻活體龜及1574袋受管制的活體珊瑚，市值431萬元。有關活龜為卡羅萊納箱龜和錦箱龜，分佈北美洲墨西哥及美國，與石珊瑚同屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄II列明物種。



海關指，有關包裹申報為普通貨物，企圖魚目混珠，內藏的活龜則被襪和膠紙綑綁，珊瑚則與熱帶魚同裝一袋，寄去本港多個商業及住宅地址。海關拘捕5人，包括貨物物主及收貨人。漁護署指，案中箱龜在寵物交易市場非常受歡迎；而活珊瑚主要用作水族觀賞或加工飾品。



海關檢獲多隻活龜，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄II列明物種。（黃偉民攝）

檢獲活龜為卡羅萊納箱龜及錦箱龜 被襪包裹膠紙綑綁

今年7月15日至19日，負責空運郵件清關的海關人員，在處理一批由美國寄往香港的空運郵包時，根據情報分析及風險管理，鎖定了58件外形相似、但寄件人及收件人均不同的郵包，以作詳細檢查。 該批郵包寄去22個本港各區不同的商業及住宅地址，分別報稱男女裝鞋、服裝、手套、玩具模型、朱古力等日常物品。海關利用X光掃描有關郵包，發現X光影像十分可疑，與報稱的物品不吻合。

海關開箱查驗，發現每個郵包分別藏有5至22隻活體龜隻，每一隻龜都被襪包裹，並用膠紙綑綁。 經漁農自然護理署人員查驗，確認該批龜隻為俗稱「箱龜」的卡羅萊納箱龜及錦箱龜，屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄II列明物種。最終在5天內，海關一共檢獲390隻活體箱龜，每隻市值約港幣1萬元，總市值約港幣390萬元。

海關人員檢獲由菲律賓入口，一共1,574袋活體珊瑚，被困藏於296袋不受管制的熱帶魚中。 （黃偉民攝）

事隔一周海關再檢活龜 另截菲律賓入口活體珊瑚

破獲上述案件後，海關立即將有關案件通報予其他機場科、空運貨物科的同事。相隔一周後，7月25日及29日，機場科人員在空運貨運站內，發現兩件同樣由美國寄往香港，報稱載有兒童玩具的快遞包裹。 兩件包裹無論在X光影像、來源地及其報稱內容，都與早前的案件高度相似，因此海關檢驗前已提高警覺，最後再檢獲了11隻活生生的雙龜，市值約港幣11萬元，收藏手法與早前的案件高度相似。

另外在8月1日，關員根據情報分析，鎖定了一票由菲律賓入口，沒有明確申報貨物內容的空運貨物，貨物一共有17個紙箱，重約372公斤。X光機掃描顯示，該批貨物X光影像密度異常，開箱查驗後發現13個紙箱中，一共有1,574袋活體珊瑚，被困藏於296袋不受管制的熱帶魚中。 漁護署人員其後到場，確認有關活體珊瑚同屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》的附錄II列明物種，總市值約港幣12萬元，機場科同事隨即拘捕貨物貨主。

海關終破30宗走私瀕危物種案 檢419隻活體箱龜及1,574袋活體珊瑚

至上周8月8日，郵件清關組，揀選了一件由美國寄往香港新界區住宅地址，報稱載有木製狗隻玩具的空運郵件，揭內藏18隻被襪包裹的活體箱龜，市值港幣18萬元。 機場科的海關人員一共偵破30宗案件，在香港國際機場、空郵中心及空運貨運站，檢獲419隻活體箱龜和1,574袋受管制的活體珊瑚，總貨值港幣431萬元。

機場科空運貨物課郵件清關組署理高級督察湯健榮表示，不法份子利用郵包、快遞包裹、空運貨物等不同渠道，將瀕危物種掩飾成不同的日常物品，企圖逃避海關檢查，但前線海關人員靈活地運用先進裝置，憑著高警覺性及細心觀察，成功瓦解走私計劃。海關前線人員，會繼續嚴密監控進出口貨物，堅決打擊所有走私瀕危物種的非法活動。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃（左）、機場科空運貨物課郵件清關組署理高級督察湯健榮（中）及漁農自然護理署瀕危物種保護主任何景欣（右）交代案件。（黃偉民攝）

部分包裹收件人用虛假姓名 海關將追查供應鏈及最終目的地

有組織罪案調查科接手跟進調查，及後拘捕了4名簽收貨物及協助提取貨物的本地男子。案中所有被捕人士獲保釋候查。由於案件仍然在調查當中，海關不排除將有其他涉案人士被捕。海關相信，不法分子是為了逃避瀕危物種嚴謹的進出口規範，不惜鋌而走險，利用空運貨物的渠道走私。海關將對貨物供應鏈、該批瀕危物種最終目的地，繼續調查。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任翁兆灃指，有關包裹所申報的收貨地址為一些錯誤或不完整的地址，而收貨人的資料亦包含一些虛假的姓名。海關不排除不法分子利用虛假收貨人資料，去掩飾實際收貨人的身份。 另外，走私份子利用快遞郵包，除了節省活體動物的運輸時間之外，亦能提供即時追蹤功能，使他們實時知道包裹的派遞情況，增加海關追查難度。

有關箱龜來源分佈北美洲 因背殻顏色鮮豔在寵物交易市場受歡迎

漁農自然護理署瀕危物種保護主任何景欣表示，有關箱龜及石珊瑚均受香港法例第586章《保護瀕危動植物物種條例》管制。涉案的雙龜品種包括卡羅萊納箱龜和錦箱龜。 兩個品種均分佈於北美洲，包括墨西哥和美國。他們的棲息地位於一些林地、草地和灌木叢。而箱龜的背殼一般都是呈褐色，背殼有一些橙黃色條紋或斑點，在寵物交易市場非常受歡迎，導致野生族群數量下降。

檢獲的石珊瑚屬近危物種 生長速度緩慢每年不超過5厘米

至於案件檢獲的超過1500件活生生的珊瑚，屬石珊瑚目的品種，為一些藻礁珊瑚，分佈在全球的水域。被採收主要成為水族觀賞或加工飾品，作貿易用途。大多數的石珊瑚生長非常緩慢，每年生長速度不超過5厘米，因此珊瑚存活受多個因素影響，包括過度採捕，環境破壞，以至氣候變化等問題威脅。

根據國際自然保護聯盟IUCN瀕危物種紅色名錄，卡羅來納箱龜和錦箱龜分別被列為易危和近危的級別。而根據一項全球的評估，三分之一的藻礁珊瑚面臨較高的滅絕風險，石珊瑚亦列為近危或以上級別。 而早於1990年及1995年，《瀕危野生動植物種國際貿易公約》CITES，已將所有石珊瑚及箱龜屬的所有品種，列入公約附錄II，國際貿易受條例規管。

根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。這條條例的部分罪行亦在2021年被納入有組織及嚴重罪行條例當中，法庭可以就相關罪行判處更高刑罰，

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私活動。