假冒運輸署交通補貼計劃短訊再現 有人被盜信用卡資料簽賬$2.7萬
撰文：凌逸德
出版：更新：
近月偽冒政府運輸署「公共交通費用補貼計劃（補貼計劃）」的短訊再度出現，官方網站於7月尾至8月，已經3次呼籲市民提高警覺，以免受騙。惟近日再有一人受害，其信用卡資料被盜用，在網上簽賬3,000歐元（折合約2.7萬港元）。
警方提醒，騙徒利用釣魚短訊，偽冒政府運輸署「公共交通費用補貼計劃」，指有尚未領取的合資格補貼，需於3日內登入一條不明連結登記，逾期將不獲補發。當進入不明連結後，偽冒網站會要求提供姓名及身份證號碼等，無論輸入任何資料，網站都會顯示仍有尚未領取的合資格補貼，並指支付寶系統維護中，要求選擇以信用卡領取及輸入信用卡資料，以騙取持卡人姓名、信用卡號碼、到期日及安全碼（CVV）。
領取補貼並不需要提供「個人資料」。警方呼籲，領取補貼過程中，不要提供「信用卡帳戶資料」；切勿點擊任何可疑超連結；切勿下載任何不明附件；假如不幸外洩信用卡資料，立即聯絡銀行官方客服作出跟進；如有任何查詢，請使用「公共交通費用補貼計劃」官方網站（www.ptfss.gov.hk）；如有懷疑，立即使用守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入相關網址等查證。立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。
▼ 偽冒「公共交通費用補貼計劃」的虛假網站列表 ▼
假冒電訊商客服扮協助取消轉賬 市民開視訊分享螢幕被轉走$550萬假冒內地旅遊局騙案湧現 7旬翁失$1200萬 提防+86、67、447首碼42歲男港灣道滙豐銀行存款5張$100美元 職員疑為偽鈔報警拉人高德網約車黑工｜詐騙集團招攬開戶賺佣 警拘1男借出戶口緝3人高德網約車黑工｜男子借出帳戶予黑工載客 涉串謀詐騙被捕高德黑工司機｜業界消息稱將要求上線時人臉辨識 減冒用帳戶風險