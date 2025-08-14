假冒運輸署交通補貼計劃短訊再現　有人被盜信用卡資料簽賬$2.7萬

近月偽冒政府運輸署「公共交通費用補貼計劃（補貼計劃）」的短訊再度出現，官方網站於7月尾至8月，已經3次呼籲市民提高警覺，以免受騙。惟近日再有一人受害，其信用卡資料被盜用，在網上簽賬3,000歐元（折合約2.7萬港元）。



警方提醒，騙徒利用釣魚短訊，偽冒政府運輸署「公共交通費用補貼計劃」，指有尚未領取的合資格補貼，需於3日內登入一條不明連結登記，逾期將不獲補發。當進入不明連結後，偽冒網站會要求提供姓名及身份證號碼等，無論輸入任何資料，網站都會顯示仍有尚未領取的合資格補貼，並指支付寶系統維護中，要求選擇以信用卡領取及輸入信用卡資料，以騙取持卡人姓名、信用卡號碼、到期日及安全碼（CVV）。



偽冒政府運輸署「公共交通費用補貼計劃（補貼計劃）」的短訊再度出現，有市民中招失2.7萬元。（facebook「CyberDefender 守網者 」）

領取補貼並不需要提供「個人資料」。警方呼籲，領取補貼過程中，不要提供「信用卡帳戶資料」；切勿點擊任何可疑超連結；切勿下載任何不明附件；假如不幸外洩信用卡資料，立即聯絡銀行官方客服作出跟進；如有任何查詢，請使用「公共交通費用補貼計劃」官方網站（www.ptfss.gov.hk）；如有懷疑，立即使用守網者網站（https://cyberdefender.hk）的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入相關網址等查證。立即下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。

騙徒會盜取信用卡資料犯案。（facebook「CyberDefender 守網者 」）

▼ 偽冒「公共交通費用補貼計劃」的虛假網站列表 ▼



（運輸署網頁）