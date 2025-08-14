警破5宗假冒官員案涉$140萬　揭23歲男扮輔警收錢　每次獲酬$5000

警方偵破5宗假冒官員電話騙案，拘捕一名23歲「西裝男」。東區警區周二（12日）接獲一名女子報案，指早前接獲「內地公安」來電，指她涉及洗黑錢罪行，要求交出30萬元保證金，並相約她於8月11日會面。當日一名男子向她展示一張偽造的香港輔助警察委任證及一份偽造的內地檢察院發出的保密文件。事主不虞有詐，全數交錢。



翌日，女事主再次收到騙徒電話，要求再交30萬保證金，她終驚覺受騙報警。警方與報案人一同前往會面地點，即場拘捕該名23歲男子，揭發他另涉4宗同類騙案，5案合共涉款為140萬元。據了解，被捕男子每次均「西裝骨骨」現身，主要負責收款，每次可獲約5,000元報酬。



行動中， 警方檢獲偽造的內地檢察院文件、一張偽造的警察委任證、衣物及少量現金等。（陳浩然攝）

東區警區重案組督察鄺穎交代案情表示，東區警區接獲一名51歲女子報案，指收到一通自稱為內地公安的電話，聲稱報案人涉及洗黑錢罪行，要求她交出30萬元的保證金。報案人信以為真，於是在銀行提取了30萬元現金。其後，一名23歲男子相約女子8月11日會面，當日該名男子向報案人展示了一張虛假香港輔助警察委任證，以及一份偽造的內地檢察院發出的保密令，隨後要求報案人交出30萬元的金額，報案人亦全數交出。

一日後即8月12日，報案人再次收到騙徒電話，要求她再交出30萬元的保證金。報案人懷疑受騙，於是報警求助。東區警區刑事部接報後，立即聯同報案人前往會面地點，並部署拘捕行動，最終即場拘捕該名男子。

行動中， 警方檢獲偽造的內地檢察院文件及一張偽造的警察委任證等。（陳浩然攝）

警方經過深入調查後，發現該名被捕人同時涉及另外4宗同類型騙案。另外4名受害人，年齡介乎24歲至61歲，他們在2025年7月7日至8月9日期間，分別接獲假冒內地公安的電話，要求他們交出保證金。

鄺穎續稱，案中被捕人會穿着整齊的西裝，向每名受害人展示虛假的香港輔助警察委任證及仿真的內地檢察院公函，隨後要求受害人交出款項，該4名受害人合共被騙110萬元；5案合共涉款140萬元。

被捕23歲男子涉嫌「以欺騙手段取得財產罪」及「冒充警務人員罪」，正被扣留調查，案件仍在調查當中。警方亦於被捕人住所搜出偽造的內地檢察院文件及另一張偽造的警察委任證。

+ 1

警方提醒市民，內地公安絕不會致電香港市民，而香港警方亦不會要求市民將存款交給警方看管或作調查用途，更不會要求市民轉款或提交任何網上理財密碼。另一方面，警方重申「以欺騙手段取得財產罪」及「串謀詐騙罪」是嚴重罪行，一經定罪，最高可分別判處監禁10年及14年，市民切勿以身試法。