準爸爸開工猝死遺年邁父母懷孕妻　遺孀早產母子平安：重燃希望

原本將為人父的40歲男工鍾景笙，今年6月30日工作期間不幸猝斃，不但未能親迎愛子降臨，亦遺下年邁父母和懷孕妻子，一家人前路茫茫。幸人間有愛，絕處亦會逢生，除善心市民捐款解困外，鍾太亦在思憶中早產誕下與丈夫的結晶品，幸母子平安，展開人生新一頁。她透過工業傷亡權益會公佈好消息，並感謝各界支持與幫助，「人間有真情‥‥‥寶寶平安出世時，心中又重新燃起了一點點希望。」



鍾太母子平安，並透過工業傷亡權益會公佈好消息，感謝各界支持與幫助。（工權會facebook）

工權會在facebook專頁表示，鍾太日前傳來訊息，感謝一眾慷慨捐助的有心人在她最需要幫助時伸出援手，讓她在困境中並不孤單。以下為全文：

致各位素未謀面的善長人士：

萬分感謝大家在我最需要的時候對我給予溫暖、支持與幫助。今年6月下旬我最愛的丈夫、孩子的爸爸於無聲無息之間離我們而去。我感到人生一片迷茫，心中充滿了無法以言語表達的痛苦和思念‥‥‥

直到我腹中的寶寶平安出世時，心中又重新燃起了一點點希望。雖然是早產寶寶，但我是媽媽，我一定會努力去撫養我的孩子，讓她在充滿愛的環境中成長，未來更會與她分享各位對我們的支持。

再次衷心感謝每位伸出援手的善長人士，你們的慷慨捐助不僅幫助了我渡過難關，也讓我感受到人間有真情。你們的每一份心意都意義非凡，讓我明白在困境中並不孤單。希望將來有一天，我能把這份愛與感激傳遞下去，回報社會的關懷。

事發在6月30日下午3時許，鍾景笙於西九龍一住宅屋苑地庫停車場進行拉電線工作期間，疑感到不適，休息時被同事發現不省人事，送院搶救後不治，遺下年邁父母和當時正懷孕的妻子，擔心無力應付生計和孩子出生後的開支。工業傷亡權益事後代為呼籲外界捐款，支援遺屬一家度過難關。