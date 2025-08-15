警搗非法收債收數集團拘23人　包括16歲骨幹、19歲淋油內地青年

秀茂坪警區反三合會行動組人員根據情報分析及深入調查後，一連兩周（4日15日）展開代號「禁械」的反非法收債行動，搗破一個懷疑收數集團，在全港多區共拘捕一名內地男子、 20名本地男子及2名本地女子，年齡介乎16至71歲。



當中，一名19歲內地青年在公屋淋油期間，被探員人贓俱獲。另外，警方亦拘捕4名集團男骨幹，年齡僅16至22歲，涉利用通訊軟件招攬他人進行非法收債活動。



警方秀茂坪一公共屋邨展開埋伏行動，在19歲內地男手持的紙袋內搜獲一個裝有紅油的紙杯。（警方提供）

行動中，人員8月4日在秀茂坪一公共屋邨展開埋伏行動，拘捕一名19歲內地男子，並在該男子手持的紙袋內搜獲一個裝有紅油的紙杯。警方遂以涉嫌「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」拘捕該名男子。該名內地男子已被控告一項「管有任何物品意圖摧毀或損壞財產」罪，案件已於8月6日在觀塘裁判法院提堂。

人員經深入調查後鎖定一個非法收債集團，相信集團成員利用通訊軟件招攬他人進行非法收債活動。4名本地男子，年齡介乎16至22歲，相信為集團骨幹成員，均涉嫌「串謀刑事毀壞」被捕。另外18名男女，年齡介乎17歲至72歲，則涉嫌與16宗「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」案件有關被捕。所有被捕人已獲准保釋候查。

警方呼籲市民，切勿因貪圖快錢或受朋輩影響，參與非法活動。警方重申，「刑事毀壞」最高刑罰為監禁10年，而「刑事恐嚇」最高刑罰則為監禁5年，市民切勿以身試法。