黑幫網上招聘青少年做非法活動　拖糧遊說繼續犯法　O記拘65人

警方過去一周展開「虎目」(TIGEREYES)行動，打擊黑社會犯罪活動，破獲了一個製毒工場、6個賭博場所，以不同罪名拘捕53男12女，年齡介乎17至66歲，大部分被捕人有三合會背景。



調查顯示，黑幫透過通訊軟件TG及IG向青年「埋手」，招攬「搵快錢」工作，美其名「幫手搬嘢」、「旅行團代購」，實質為從事犯法行為，例如販毒、爆竊、淋紅油等。當犯案後，黑幫分子會侵吞大部份犯罪所得，並會「拖糧」遊說青年繼續犯法，才能收到報酬，形成惡性循環。



警方在港九新界多個目標地方進行突擊搜查，破獲了一個製毒工場、6個賭博場所。（陳浩然攝）

假借「幫手搬嘢」為名 實質招聘青年協助爆竊

警方指， 三合會犯罪模式有所轉變，除了在實體世界經營傳統非法活動外，更積極利用網絡世界招募成員，以「賺快錢」 等噱頭利誘，在線上慫恿他人參與嚴重的罪行，包括涉及販毒、偷竊、爆竊、販賣銀行戶口及安排偷渡等。

有組織罪案及三合會調查科自今年二月起，策略性部署臥底探員， 深入線上線下蒐集情報，同步打擊三合會在虛擬與實體世界犯罪行為。 警方調查顯示，三合會份子會透過社交媒體及即時通訊軟體，例如Instagram及Telegram，招攬所謂跑腿及「死侍」 成員，承諾提供豐厚報酬，實質為誘使他人從事販毒、爆竊等高風險高刑責的犯罪行為。據悉，有部分不法份子聲稱招聘青年「幫手搬嘢」，實際上為協助爆竊工作。

警方有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉交代案件。（陳浩然攝）

TG「 搵快錢」群組登招聘 聲稱去越南泰國旅行或歐洲代購

警方有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉指，更為惡劣的是三合會份子在犯案得逞後，往往會侵吞大部份犯罪所得，再持續剝削並操控底層成員，進行更多的不法勾當，形成惡性循環。據悉，有被捕青年被招攬「淋紅油」工作或其他非法工作，黑幫成員慣常會「拖糧」或只出答應金額的兩三成，或遊說青年繼續犯法，才能收到報酬。

據警方展示通訊軟件群組截圖，不法分子招聘單身人士「假結婚」，透過登記，收取報酬。亦有招聘「越南泰國旅行單」，聲稱代購名牌，一日可賺取$2500，並「包機票住宿」豐厚條件到柬埔寨地區，底薪更高達兩萬元。而「歐洲大奢侈品返香港」則有5位數報酬。

繼早前警方「伏箭」 及「天堡」行動後，有組織罪案及三合會調查科掌握充分證據後，過去一周執行代號「虎目」行動，出動過百名警員，在港九新界多個目標地方進行突擊搜查，破獲了一個製毒工場、6個賭博場所。

警方亦檢獲4.1公斤的可卡因及製毒工具。（陳浩然攝）

警拘65人當中6人21歲以下 一半人有三合會背景

行動中，警方拘捕65人，包括53男12女，年齡介乎17至66歲。牽涉罪名涉及「爆竊」、「販運危險藥物」、「製造危險藥物」、「偷車」、「非法集結」、「協助非法入境」、「收受非法賭注」及「經營非法賭博場」。被捕人近一半有三合會背景，涉及不同幫派。警方亦檢獲4.1公斤的可卡因、製毒工具、賭博工具、價值33萬元的籌碼及凍結港幣100萬的犯罪得益。

警方有組織罪案及三合會調查科警司盧嘉晉指，相信行動已大大削弱三合會線上線下多個犯罪活動的運作能力。而行動中，有6名被捕人為21歲以下的青年，當中有人為學生，有人有三合會背景。

警方提醒，青少年應提高警惕，切勿輕信網路上賺快錢、快速獲利等虛假承諾 ，墮入三合會的招攬陷阱。青少年一旦從事三合會罪行，將招致嚴重的刑事後果，或被判處長期監禁，對個人前途造成不可逆轉的影響。

警方重申，打擊三合會活動是警務處處長首要行動項目之一，警方會繼續加強情報搜集以及適時作出重點執法行動以打擊暴力罪案、相關黑社會活動及其收入來源。