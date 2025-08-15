良景斬人｜兇徒掠現金逃走　同日同區落網　警閃電拘捕17歲男

屯門良景商場本周五（15日）發生斬人案，一名男子雙手捱斬，浴血倒臥商場中庭，兇徒一度逃去無蹤。據了解，一名南亞裔男子本周四（14日）到店舖購買電話卡，其間未能處理其電話卡實名登記，但他已付錢買電話卡，對此感到不滿，和36歲姓梁手機店舖職員發生口角。



兇徒本周五手持鐵錘及懷疑魚生刀折返，以刀斬向梁男雙手，並以鐵錘擊碎店內的玻璃櫥窗，掠走小量現金後逃之夭夭。有途人經過目擊事件報警求助，案件交由屯門警區重案組跟進。



警方經調查後，同日拘捕一名17歲男子，起回全部失物。據了解，被捕男子來自巴基斯坦，持有本港身份證。



屯門良景商場發生斬人案，警方到場調查。（梁偉權攝）

+ 2

警方表示，本周五（15日）傍晚6時43分，接獲途人報案，指36歲梁姓店舖負責人在屯門田景路31號商場店舖懷疑被人用刀襲擊，疑犯其後逃去。警員接報到場，經初步調查後，相信梁男和疑犯早前懷疑曾因瑣事爭執，疑犯其後以一個鐵錘擊碎店內的玻璃櫥窗，用一把長約30厘米的魚生刀襲擊梁男，並於店內劫去小量現金。

警員其後在屯門良景邨良萃樓梯間拘捕一名17歲涉案青年，涉嫌「行劫」，起回全部失物。被捕男子現正被扣留調查，案件交由屯門警區重案組跟進。梁男手腳及胸口受傷，清醒被送往屯門醫院接受治理。

網上圖片可見，一名身穿黑衣及黑褲的男子倒臥在商場地下，有途人施援。傷者高舉包滿白布條的雙手，雙腳亦有血跡及包紥，其中一腳被抬高。現場所見，一間手機舖內有血跡，一地玻璃碎片，商場地上留有血路。