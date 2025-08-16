良景斬人．有片｜17歲巴漢扑玻璃喝「畀錢」　連斬職員10下擸錢逃

屯門良景商場本周五（15日）發生斬人案，一名男子雙手捱斬，浴血倒臥商場中庭，兇徒一度逃去無蹤，警方同晚拘捕17歲巴籍本地青年。據了解，該青年本周四（14日）到店舖購買電話卡，其間未能處理其電話卡實名登記，但他已付錢買電話卡，對此感到不滿，和36歲姓梁手機店舖職員發生口角，翌日折返犯案。



網上今日（16日）流傳事發影片，可見當時梁男在收銀櫃檯招呼一名客人，該名戴口罩的青年手持刀錘入店，即時扑爆一幅玻璃，並在店內來回走動掃跌貨物，顧客嚇至走出店外。然後青年走到收銀櫃稱「畀錢啦！」，梁男反問「咩呀」後，對方不由分說揮舞手中利刀施襲，不斷劈向梁男雙手至少10下，梁男「喂！喂！」數聲仍喝止無果，只能取起身邊物品擋架，繼而用力將青年推開並負傷跑開。影片可見他曾檢查傷勢，可見他手腕血流如注，店內地面現血路。



該名青年一度想離開店舖，後來折返到收銀機翻找現金，梁男便趁機逃出店外。有途經市民目擊後，在店外大叫「搶嘢呀！」、「報警呀！」，而該名青年聽見外面異響後，仍未急於逃逸，而是先將收銀櫃及地面散落的懷疑現金袋好後才離開。



職員用力將青年推開並負傷跑開。（網上影片截圖）

屯門良景商場發生斬人案，警方到場調查。（梁偉權攝）

警方表示，本周五（15日）傍晚6時43分，接獲途人報案，指36歲梁姓店舖負責人在屯門田景路31號商場店舖懷疑被人用刀襲擊，疑犯其後逃去。警員接報到場，經初步調查後，相信梁男和疑犯早前懷疑曾因瑣事爭執，疑犯其後以一個鐵錘擊碎店內的玻璃櫥窗，用一把長約30厘米的魚生刀襲擊梁男，並於店內劫去小量現金。

案件交由屯門警區重案組跟進，警員其後在屯門良景邨良萃樓梯間拘捕一名17歲涉案青年，涉嫌「行劫」，起回全部失物。被捕男子現正被扣留調查，案件交由屯門警區重案組跟進。梁男手腳及胸口受傷，清醒被送往屯門醫院接受治理。據了解，被捕男子來自巴基斯坦，持有本港身份證。

網上圖片可見，一名身穿黑衣及黑褲的男子倒臥在商場地下，有途人施援。傷者高舉包滿白布條的雙手，雙腳亦有血跡及包紥，其中一腳被抬高。現場所見，一間手機舖內有血跡，一地玻璃碎片，商場地上留有血路。