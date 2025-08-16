海關調查元朗鐵皮場及流浮山貨車　檢$4,370萬私煙拘4男

海關昨日（15日）一連偵破兩宗私煙案件，在元朗馮家圍一個鐵皮場及流浮山一個偏僻空地的貨車上，檢獲約970萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約4,370萬元，應貨稅值約3,200萬元。行動中，海關拘捕4名男子，估計有關私煙會被重新包裝，出口去煙稅較高國家，從而賺取差價。



海關檢獲約970萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約4,370萬元，應貨稅值約3,200萬元。（陳浩然攝）

海關昨日（15日）經過深入調查，下午在元朗馮家圍突擊搜查一個鐵皮場，經搜查後人員在場內以及旁邊一輛貨車中，檢獲共約770萬支懷疑未完稅香煙，並拘捕3名年齡介乎30歲至45歲的涉案男子。3人分別報稱司機、裝修工人及無業。3人已共同被控以一項處理《應課稅品條例》適用的貨品罪，案件將於下周一（18日）於屯門裁判法院提堂。而該輛涉嫌用作儲存私煙的貨車亦被扣查 。

其後，於同日晚上，海關人員再於流浮山突擊搜查一個偏僻空地，在附近發現一輛貨車，檢獲共約200萬懷疑未完稅香煙香煙，並拘捕一名33歲報稱司機的涉案男子，男子已獲准保釋候查，而該輛貨車亦同樣被扣查。

海關昨日（16日）在元朗馮家圍一個鐵皮場及流浮山一個偏僻空地的貨車上偵破兩宗私煙案件。（陳浩然攝）

兩宗案件中，海關合共檢獲約970萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約4,370萬元，應貨稅值約3,200萬元。稅收罪案調查科稅收高級調查主任沈焜指，不法分子利用偏僻的鐵皮場及空地收藏私煙。檢獲的私煙屬香港不常見的香煙牌子，海關亦發現有大量全新的包裝物料，因此有理由相信不法分子，欲重新包裝私煙再出口到煙稅較高的國家，賺取差價。

海關將繼續深入調查該批私煙來源及去向，不排除會有更多人被捕。海關重申，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。