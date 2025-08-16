高德黑工司機｜集團持18車如車隊　聘內地司機五五分帳　警拘5人

市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」。新界北總區刑事總部警司（行動）鄧翊几指，早前接獲市民報案並拘捕2名內地司機涉在港非法載客取酬，經調查後相信屬犯罪集團經營，招攬內地司機以旅客身份來港，為其在港登記駕駛執照後，提供私家車及網約車平台帳戶供他營運，集團與司機五五分帳。警方拘捕3名本地男女，為集團成員，發現他們分工明細，有成員以同一地址登記了18部同款同型號混能車，猶如「車隊」。



新界北總區刑事總部警司（行動）鄧翊几交代案件。（翁鈺輝攝）

鄧翊几指，早前警方接獲市民報案，指透過平台召車後發現司機不熟路及操普通話，懷疑他違法在港工作載客取酬，警方到場後以載客取酬、違反逗留條件、駕駛時沒有第三者保險拘捕司機。2被捕內地司機已被控相關罪名，早前已進入司法程序，兩案分別發生在大埔及九龍西。

新界北總區刑事總部重案組接手，發現有犯罪集團在背後操控，招攬內地司機來港載客取酬，過去兩日在落馬洲、屯門拘捕2本地男子及1名本地女子的集團成員，年乎41歲至65歲，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、協助及教唆違反逗留條件，現被扣查。

調查發現，集團於今年年中開始招攬內地司機來港載客取酬，集團會事先安排內地司機來港申請有效駕照，司機以訪問身分來港後，再提供集團成員登記的私家車及網約車平台帳戶，事成後以現金拆帳，司機每張單可收50%回報。他指集團經營有系統，分工仔細確，案中有成員負責車輛登記，名下同一九龍地址登記18部同款同型號混能私家車，猶如「車隊」，會調查買車、登記車輛上有無其他集團成員牽涉在內；亦有成員充當平台戶口登記人，將名下轉數快、銀行戶口、電話號碼登記作帳號，當中亦發現部分帳號以偽造香港身份證登記。

警方調查網約車黑工拘5人，包括3名本地男女。（林澤鋒攝）

涉事平台戶口登記上，需要上載香港永久居民身份證、香港駕駛執照、車輛保險文件及一張車輛照片，同意用戶服務協議中註明不得借用、租用、轉讓、售賣或任何方或允許第三方使用，車輛登記資料及司機本人亦要一致。因此，集團以欺詐手段瞞騙平台及乘客以圖利，一旦發生交通意外，追究責任及賠償相信會遇重重困難。

他提到，平台未有人臉識別系統，當局正與平台了解如何堵塞漏洞。警方相信集團在內地有接頭人，安排招募司機及提供車輛駕駛。

有網民早前揭發高德網約車司機不諳廣東話 親口承認無身份證

