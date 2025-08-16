旺角可疑車遇路障拒查　逆線慌逃撞三車　30歲勝和男涉7宗罪就逮

旺角周一（8月11日）發生瘋狂駕駛案件。警方凌晨時分在旺角洗衣街發現並截查一輛可疑車輛時，司機沒有按照指示停車並逆向逃去，期間更撞到三輛汽車。經調查後，警方於昨日（15日）以「狂亂駕駛」、「⁠未獲授權而取用運輸工具」、「⁠在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、⁠「販運危險藥物」、「管有適合於及擬用作吸食危險藥物的工具」及「⁠⁠藏有攻擊性武器」等7罪拘捕一名有「勝和」黑社會背景的30歲涉案男司機。



警方在酒店房間內檢獲多項物品，包括44粒內藏依托咪酯膠囊、少量的冰毒、兩把開山刀和一個用作吸食毒品的器皿。（梁偉權攝）

西九龍衝鋒隊人員周一（8月11日）凌晨約1時40分，在旺角洗衣街一帶設置路障截查車輛。一輛啡色私家車駛近路障時，警員指示司機（下稱疑犯）熄匙停車接受調查，但疑犯並未遵從。當警員上前時，疑犯突然將車輛加速駛前及倒後，企圖逃離警方截查。

當時附近仍有數名警務人員及其他車輛，其魯莽行為極其危險。警員隨即使用警棍擊碎私家車右邊的玻璃窗，試圖制服疑犯，但未能成功。疑犯隨後高速倒車，駛至洗衣街與豉油街交界，然後逆線沿豉油街駛入染布房街，最終逃去無蹤。在逃逸過程中，涉事私家車曾撞到三輛車，包括一輛中型貨車、一輛輕型貨車及一輛私家車。被撞私家車的司機背部輕傷，需送院治理。

由於案件性質嚴重，旺角警區刑事調查隊第九隊立即接手跟進。連日來，警方聯同旺角警區情報組人員展開深入調查，包括翻查全港大量「銳眼計劃」的閉路電視片段。經分析後，警方成功鎖定疑犯身份，並於周三（13日）在天水圍天壇街的一個露天停車場尋獲涉事私家車，並將其檢取作為證物。警方隨後得知，疑犯在案發後一直躲藏在荃灣的一間酒店內。探員遂於昨日（15日）下午約5時採取拘捕行動，成功在酒店房間內將該名報稱裝修工人的30歲姓吳本地男疑犯拘捕。

經調查得知，疑犯在駕駛涉事車輛時，其駕駛執照已被吊銷。同時，警方在酒店房間內檢獲多項物品，包括44粒內藏依托咪酯膠囊、少量的冰毒、兩把開山刀和一個用作吸食毒品的器皿，檢獲毒品總市值約1.2萬。此外，警方還在疑犯的住所檢獲他犯案時所穿的衣物。據悉，疑犯有「勝和」黑社會背景，先前因危險駕駛已被吊牌一次。

疑犯涉嫌「狂亂駕駛」、「⁠未獲授權而取用運輸工具」、「⁠在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、⁠「販運危險藥物」、「管有適合於及擬用作吸食危險藥物的工具」及「⁠⁠藏有攻擊性武器」共七罪被捕，他目前正被警方扣留調查，調查仍在持續進行中。警方重申，對於任何挑戰法治的行為，絕不容忍，並有能力和決心將所有干犯罪行的人士拘捕。

旺角警區刑事總督察羅程瀚及刑事調查隊第九隊督察洪傑良交代案情。（梁偉權攝）

TESLA 的左邊車身近A柱位置被撞，司機受傷。(陳永武攝)

依讀者提供片段所見，當時有兩名警員，分別站在可疑車輛的司機位及前座乘客位對開，動作似有戒備。十多秒後，該可疑車輛突然駛前再扭軚後退，期間車頭險撞及企在司機位旁的警員。該車隨後在客貨車車尾扭右軚，向豉油街方向逆線行駛逃離現場。

警員在洗衣街設路障查車，遇可疑車輛衝路障。(陳永武攝)

據提供片段的石先生表示，他是尾隨的客貨車司機。當時他一車三人停在上址等候警員檢查。他指，可疑車輛鎖住車門，不肯開門或開窗，繼而開前後退後，調頭時撞及其客貨車的車尾。其同行女子指出，可疑車輛上當時僅有一名司機，為一名「大大隻」的男子。涉事車輛則為深色私家車。