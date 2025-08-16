車Cam直擊｜星群的士直撼箭嘴車　再衝前數十米撞欄變爛鐵　釀3傷

北大嶼山公路今晚（16日）發生交通意外。一輛的士往機場方向，駛經收費廣場後不久，撞上一輛箭嘴車，的士上司機一度被困，腳部受傷，女乘客則額頭受傷。另一車上一名男司機，則手部受傷。3人獲救後，所幸全部清醒，均送往北大嶼山醫院治理。警方正調查事發成因。



網上流傳事發時的車CAM影片，可見涉事的士沿快線而行，疑一直沒留意前方停有箭嘴車，直至雙方距離只餘數米，才急忙扭軚閃避，但已未及避開，右邊車身直撼箭嘴車車尾，塵土飛揚。的士衝勢未止，高速前衝越過兩條行車線，再撞向左邊路肩防撞欄，繼而反彈，最終停在馬路中央。



的士司機姓邱（43歲）左腳受傷，車上女乘客姓陳（26歲）前額受傷，而箭嘴車司機則姓曾（53歲）右手受傷，全部人均清醒，被送往北大嶼山醫院治理。

現場所見，涉事的士為「星群的士」車隊的Maxus Mifa 7 電動車，嚴重損毀，右邊車身如被「批皮」，車架彎曲變形，宛如廢鐵般，的士內安全氣囊彈出。箭嘴車風琴式防撞設施同告損毀。

的士嚴重損毀，車架彎曲變形，宛如廢鐵般。（梁偉權攝）

