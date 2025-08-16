銅鑼灣站外男子昏迷　網民指港鐵女職員不停心外壓：佢好熱仍堅持

有市民在銅鑼灣站D出口外拍下一張照片，可見有消防、救護及港鐵職員，包圍一名躺臥在推床上的男子。該市民將照片上傳至社交平台稱：「這位港鐵姐姐應該比個讚佢！因為我一黎到就見到個男人訓係地下！呢位姐姐巳經為傷者做心外壓！係不停！外面好熱佢背脊濕晒！救護車黎到佢仍然堅持心外壓直到送上救護車！成個港鐵只有一個人幫手！」



帖主留言回覆網民時又指出，留意到女職員除了心外壓外，亦有使用心臟除顫器（AED機）。有網民指心外壓並不容易做，自己亦曾替人心外壓，形容當時「全身底褲都濕晒」，帖主表示認同：「當時仲出緊太陽曬住！我見佢背脊濕晒！我估佢好熱仍然堅持做」、「我覺得佢好好！佢無放棄過！就算救護員嚟到」。

不少網民均稱讚女職員的表現，「不要小看，這樣分分鐘救人一命」、「好心有好報」、「多謝呢位港鐵姐姐」。亦有人估計，懂得心外壓的職員不多，並非只留女職員獨力救人，「值得嘉許，其他港鐵職員唔係唔幫手，唔係個個有牌，心外壓唔可以亂做嘅。」

有網民指一名港鐵女職員在救護員到場前，不斷為事主進行心外壓。(threads@kelly3328)

警方於今日（16日）下午4時許接獲途人報案，指在駱克道銅鑼灣站D出口，一名男子陷入昏迷。姓謝（44歲）男子由救護車送往律敦治醫院治理，其後被證實死亡。