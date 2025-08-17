警一連4日將軍澳西貢陸空反爆竊　搜山林設路障　無人機高空巡邏

東九龍總區人員一連四日（15至18日）展開代號「捲聲」的陸空反爆竊行動，機動部隊人員高調巡查將軍澳及西貢區內爆竊案黑點，搜查山嶺叢林裡能讓不法人士匿藏的位置，並於西貢及將軍澳一帶村屋及區內主要幹道，進行高姿態巡邏，在不同時段於策略位置設立路障截查可疑車輛。



另外，東九龍總區亦聯同飛行服務隊進行直升機高空巡邏，同時亦派遣無人機隊配合行動作空域巡邏。



警方於將軍澳及西貢區進行反爆竊行動，搜查山嶺叢林、設立路障截查可疑車輛及聯同飛行服務隊派遣無人機隊作空域巡邏。（警方提供）

此外，為加強警民合作、提高居民的防罪意識及深化鄰里守望關係網絡，西貢警區警民關係組人員亦於區內進行防罪宣傳及教育活動，邀請居民參加西貢分區所推行的「西貢鄰里守望計劃」。該計劃透過即時通訊程式發放最新防罪資訊予已登記的區內居民，冀提高居民的警覺性和防罪意識。

東九龍總區人員表示，會繼續與社區保持緊密溝通、加強警民合作，並採取情報主導及策略性的部署，配合不定時高調巡邏及與其他部門展開聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民生命財產。

警方亦提醒巿民及物管保安人員加強住宅保安防盜措施，妥善保管貴重財物，以免讓匪徒有機可乘。警方呼籲西貢區內居民，如發現任何可疑人或情況，可致電3661 1630提供資料；如情況危急，則應立即致電999報警求助。