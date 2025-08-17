石澳泳灘一號風球「紅旗」下男子遇溺一度昏迷　救生員築人鏈拯救

一號戒備信號下，掛起「紅旗」的石澳泳灘有人遇溺。今日（17日）下午4時03分，警方接獲康文署職員報案，指發現一名男子游泳期間遇溺，他由救生員救起，惟陷入昏迷，幸由救援人員送往東區醫院搶救後，回復清醒。



醫院可見，65歲姓郭男事主戴上氧氣罩、臥擔架床送院搶救。警方正調查事件起因。



事主戴氧氣罩、臥擔架床送院搶救。（羅日昇攝）

《香港01》接獲讀者提供影片，可見石澳泳灘有層層湧浪，一群救生員分成兩批拯救遇溺事主。岸上及沿岸約有救生員築起人鏈收繩，海中一批救生員尋獲事主，惟湧浪令救援難度增加，其後一名救生員成功從後抱住事主，身側救生員見狀立即朝岸上揚手示意。

不久後，事主被救上岸，救生員輪番上陣為其進行心外壓急救，亦有救生員取出氧氣罩為事主戴上。影片最後，現場下起大雨，有泳灘職員及救生員撐起太陽傘遮擋。片中亦不時聽到中英文三語廣播，指海面有湧浪，「紅旗」亦正懸掛，提醒泳客應立即上岸，以免危及自身及救援人員生命安全。

康文署今早10時34分表示，根據環境保護署的「泳灘水質預報系統」，港島南區石澳泳灘、大浪灣泳灘及離島區銀礦灣泳灘的「泳灘水質預測指數」為4，表示水質因天雨關係而可能短期波動，預測屬於「極差」水平。該等泳灘已懸掛紅旗，為保障健康，市民應避免下水。

此外，由於大浪關係，港島南區赤柱正灘泳灘、離島區長洲東灣泳灘及西貢區廈門灣泳灘、銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘，亦已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

石澳泳灘昨日及今日（16及17日）均掛起紅旗，公眾切勿下水。（資料圖片 / 吳美松攝）